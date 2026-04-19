Turf: Galikovic, representante uruguayo, en camino a Lima para el Gran Premio Latinoamericano

Tras varias demoras en la salida del vuelo carguero finalmente Galikovic, el representante uruguayo del próximo Gran Premio Latinoamericano G1 de turf a disputarse en Lima el domingo 26 de abril está embarcando en el Aeropuerto de Carrasco bajo la atenta mirada del Doctor Martín Benia que acompañará en la travesía vía Santiago al caballo en viaje carguero a Lima.

Se aguarda que el defensor de las sedas Hs. San Pedro arribe a la Villa Hípica internacional de Monterrico sobre las 20:00 horas de nuestro país.

Mientras tanto en vuelo de línea su entrenador Facundo Santesteban junto a su equipo, peón, jockey y el propietario del pingo, Roberto Faniel que presentará al caballo en la carrera se encuentran en vuelo regular de línea a la capital incaica aguardando su arribo a las 14 horas de nuestro país.

Reina la confianza en el equipo, en el día de mañana Galikovic comenzará su rutina de entrenamiento en la pista de arena de Monterrico esperando que en el curso de la semana se pueda realizar el reconocimiento de la pista de césped en donde se disputará la carrera este domingo sobre una distancia de 2000 metros.

Galikovic terminó su preparación y viaja en busca del tercer Latino para Uruguay

Luego de un muy buen floreo el viernes de la semana pasada en la víspera el tres años Galikovic finalizó su preparación en Maroñas pasando el kilómetro de muy buena forma rematando en 12” los últimos 200 dejando plenamente conforme al equipo del defensor de las sedas Hs. San Pedro que hoy a las 08:00 sale de su box hacia el aeropuerto de Carrasco junto a sus conexiones y el Dr. Martín Benia que será el encargado de viajas junto al caballo en el avión carguero que tiene previsto salir de nuestra terminal aérea a las 13:00 (demorado) de este domingo para, tras escala en Santiago, arribar a Lima en la tarde de este domingo. Entrenador, peón, jockey y conexiones salen en vuelo de línea en la mañana de hoy para esperar al caballo en la villa internacional de Monterrico y comenzar a trabajar de cara al Latino - Copa Jockey Plaza del 26 de abril.

Turf: Galikovic, representante uruguayo, en camino a Lima para el Gran Premio Latinoamericano