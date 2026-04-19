El Bambino sopló fuerte con el potrillo de Marrero en Las Piedras para ganar el Comparación

Todo indicaba que el mejor fondista de Las Piedras Mr. Can tenía las de llevarse el Gran Premio Comparación disputado en la tarde de ayer en el hipódromo de Las Piedras.

Pero como en los últimos largometrajes disputados tanto en Maroñas como en el pedrense la generación 2022 se han hecho muy fuertes, así lo hizo Ababor Fever, Ave Royale en la arena de Ituzaingó y en esta caso fue Blowin Inthe Wind que superó de forma clara al defensor del Hs. Regina que defendía el cetro de mejor fondista canario y justo en la carrera que trata de la gran previa del clásico Batalla de Las Piedras a disputarse el lunes 18 de mayo sobre misma distancia, 2000 metros.

Blowin Inthe Wind fue el ganador de la pasado Polla canaria para luego integrar el marcador en el Jockey Club y llegar tercero de su compañero de techo Zelenski en el Derby donde el ganador se consagró como el mejor potrillo de la temporada canaria.

Para esta instancia las sedas del Benny recurrieron al destacado José María Silva que tras su experiencia en los Estados Unidos se radicó en Las Piedras y el jinete se encargó de llevar al éxito al hijo de Trinniberg aunque él mismo se encargó de manifestar que “el caballo fue el que me fue llevando de la mano al triunfo, lo fui acompañando en todo el tiro, en los 800 veníamos un poco incómodos pero en la bajada quedó al lado del favorito, en la recta el caballo puso corazón y terminamos ganando una muy linda carrera”.

Silva, tras la contienda estelar, agregó: “Antes de la carrera todos tenemos chance, creo que el dividendo fue un poco exagerado, es lo lindo de las carreras, cuando se corre todos tenemos chance”. Eso fue lo que subrayó el jinete que supo ser el jockey del rey Relento.

Luego expresó: “Nadie va a discutir lo que es Mr. Can, el nivel que tiene, por eso ganarle es muy gratificante”.

“Yo ya sé lo que es ganar un Batalla de Las Piedras, lo hice con Hulk, un caballo que entrenaba Signoretti. La decisión de seguir siendo la monta de Blowin Inthe Wind es del equipo de la familia Marrero” finalizó comentando para luego ir al vestuario a cambiarse ya que el correcto jinete estaba con barro de pies a cabeza luego de un “capolavoro” en el Gran Premio de cara al 18 de mayo.

La carrera tuvo a Zelenski, Steinbruch Machu y Mr. Can moviendo la prueba con Blowin Inthe Wind en retaguardia, cuando Lazo mueve y queda en delantera, Silva por segundo andarivel avanza para quedar a sus grupas a la entrada a la recta.

El de la familia Marrero igualó en los 250 para comenzar a tomar ventajas a partir de los 150 para llegar al espejo con cuerpo y cuarto delante del gran favorito que luchó pero no pudo con el del Bemmy que estampó 2’05”68 para recorrer las veinte cuadras pactadas en estelar que deja a los dos ejemplares prontos parta el Batalla del 18 de mayo.

Fue tercero Zelenski a varios cuerpos delante de Sherif Dillon y Ultimate Best que cerraron el marcador en demostraciones que no conformaron a sus conexiones.

Volvió el Bambino, sopló fuerte con el potrillo y ganó de forma justa y neta para el recuerdo de todos en un día que será recordado.

Ellas sobre 14 cuadras británicas

Podría decirse que están las mejores féminas de media distancia en el clásico Gran Bretaña a disputarse en la tarde de hoy en Maroñas.

En una jornada que abre 13:20 y cierra 19:55 el burrero tiene en la octava carrera al clásico Gran Bretaña sobre 1400 metros en donde se destacan varias de las yeguas “top” de nuestro turf de corta y mediana distancia.

Diría el Doctor Pablo Piacenza que las pruebas de 1400 metros son de corta distancia y por ello tomaba la categoría de “flyers” ya que el Piacenza entendía que las pruebas de 1000 a 1400 metros entraban en la categoría de veloces.

A guiarse por el Doctor la carrera se empareja y mucho ya que una de las contendientes, Grandinata, es una eximia velocista que supo ganar una buena cantidad de clásicos en la distancia en las que el Doctor encuadraba.

Y la pupila de Dorneles se topa con una rival estelar y de fuste como Truco E Flor que ya sabe lo que es derrotar a la Trinniberg cuando ambas con dos años de edad se toparon en el clásico 33 Orientales y el triunfo fue para la defensora de Los Trico.

Luego de ellos la del Cabaña el Indio se tomó revancha en el Criterium en donde aplastó a sus rivales logrando la corona de Baby Crack de las nacidas en 2022.

Tras ello Grandinata sucumbió en la Polla, bajó de distancia para llevarse dos clásicos sobre 1200 y 1000 metros para luego enfrentar a los machos en verde y 12 cuadras cayendo en el propio disco en destacada marca del reloj mientras que la Verrazano ganó el Asamblea de noviembre, fue al Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle para ser segunda de Martana para luego volver a la senda de la victoria el pasado mes de marzo en estelar sobre la milla.

Se presentan las dos con chapa de candidatas, dos excelentes potrancas que se vuelven a ver las caras en el mismo tiro que la de Dorneles salió airosa, su rival tras subir de metraje a recorrer la enfrenta y si la nacida en el Don Carlos no la ligerea bien puede tomarse revancha esta tarde a las 16:55 cuando larguen el clásico.

En las carreras todas las que anotan tienen su chance, hace siete meses que no corre la excelente Best Bright y si la del Crespi no siente la rentree es ejemplar a considerar ya que en este tiro es donde mejor desarrolla su potencial, tendrán las potrancas en la hija de Bright Halo a una que es mas que una enemiga. Larga afuera, Moura sabe como llevarla de menos a mas y si las de adelante pelean y estampan parciales de vértigo la Can the Man se tornará bravísima.

Khalessi Glory falló en la última pero puede ser un lance a cuatro cifras al igual que Tsedaka y Triple A. Namaste India supo derrotar a Gradinata y quiere repetir mientras que Gata de Verano siempre está ahí. ¡Carrerón!

Galikovic terminó su preparación y viaja en busca del tercer Latino para Uruguay

Luego de un muy buen floreo el viernes de la semana pasada en la víspera el tres años Galikovic finalizó su preparación en Maroñas pasando el kilómetro de muy buena forma rematando en 12” los últimos 200 dejando plenamente conforme al equipo del defensor de las sedas Hs. San Pedro que hoy a las 08:00 sale de su box hacia el aeropuerto de Carrasco junto a sus conexiones y el Dr. Martín Benia que será el encargado de viajas junto al caballo en el avión carguero que tiene previsto salir de nuestra terminal aérea a las 13:00 (demorado) de este domingo para, tras escala en Santiago, arribar a Lima en la tarde de este domingo. Entrenador, peón, jockey y conexiones salen en vuelo de línea en la mañana de hoy para esperar al caballo en la villa internacional de Monterrico y comenzar a trabajar de cara al Latino - Copa Jockey Plaza del 26 de abril.

Orana Magnani

Los ejemplares argentinos están en la Villa

Luego de un viaje de cinco horas, la delegación argentina compuesta por The Gladiator’s Hat y de Thor Medina ya se encuentra juntos a sus respectivos equipos en la Villa Hípica del hipódromo de Monterrico.

Los caballos extranjeros pueden salir a la cancha de arena a entrenar entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana.

El sorteo de gateras se realizará el martes próximo al mediodía en el Casino Atlantic City.