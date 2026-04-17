Se disputa el clásico Comparación en el hipódromo Las Piedras sobre 2000 metros

Con la disputa del Gran Premio Comparación en el hipódromo Las Piedras se cierra el largo camino de los mayores y la nueva generación hacia la gran jornada del 18 de mayo en el canario en donde se disputará el Batalla de Las Piedras que consagra al mejor fondista del hipódromo de los eucaliptos y que tiene en Mr.Can a su más absoluto dominador de pruebas de largo aliento.

El pupilo de Roberto Solanes se adjudicó las últimas dos ediciones de la carrera madre del canario lo que lo posesiona como el mejor en esa distancia (dos kilómetros), más otros clásicos en la difícil pista y trazado pedrense.

Haciendo memoria nos trae la figura de un crack canario, Pianton, que con los colores de las sedas Reina y Berretín se mostraba como otro caballo cuando tomaba lugar pegado a la empalizada ganando varias pruebas de aquel entonces.

Mr.Can viene de lucirse en diciembre en el clásico Casinos tras llegar cuarto en el Comparación en Maroñas, no demostrando lo suyo como en el canario.

Vuelve tras varios meses de rentree lo que le puede jugar en contra ante potrillos que viene en plena actividad logrando muy buenos resultados en pruebas de triple corona de ambos hipódromos.

Es Zelenski el crack pedrense de la generación 2022 ya que obtuvo el Nacional con una fantástica labor de Edison “Rufito” Rosas al derrotar a Truly Approved que el pasado domingo fue escolta de Ave Royale en el Municipal en el Jerárquico. Será desde el vamos una figura de alto vuelo de la carrera. El de Marrero es chance primaria.

Y nos queda Ultimate Best el potrillo del Braganza que tiene toda la confianza de sus huestes que viajan a Las Piedras en busca de su primer lauro de corte mayor.

Corrió Criadores, Jockey Club y Nacional en Maroñas para luego bajar a la de condición y ganar de forma corta pero neta.

Trifecta con ojos de podio, nos inclinamos por el Synchrony que será conducido por Vagner Leal.

Temporada de ventas de la genaración 2024 en varios locales

Se acerca una nueva temporada de ventas de la generación 2024 en distintos puntos del país y hay una súper concentración de fechas de diversos haras que rematan en diferentes lugares en días seguidos.

Es menester de la Comisión Directiva de la Asociación de Criadores rever este tema para futuros años tratando de encontrar la mejor fórmula para que en, algunos casos, se organicen tres remates y los tres en diferentes locaciones actuando en contra de los intereses de los propios haras que no dispondrán de real tiempo de poder hacer las respectivas muestras de sus productos.

También sería resorte de las diferentes firmas remadoras en intentar acordar con la Asociación o con los haras de forma particular de no chocar en las fechas. Esto es en pos de que los futuros compradores puedan disfrutar y a su vez: comprar.

Los caballos argentinos están camino a Monterrico

Durante la madrugada de este viernes los dos ejemplares que van a representar a nuestros vecinos del Plata en el Gran permio Latinoamericano G1 en Monterrico estarán llegaban a la Villa Hípica internacional del hipódromo incaico.

Tanto Thor Medina que será conducido por Osvaldo Alderete y The Gladiator’s Hat que tendrá en su silla a Eduardo O. Pavon, son los adelantados de la visita. Los tres chilenos junto a nuestro Galikovic estarán arribando a Lima el próximo domingo antes del mediodía mientras que los norteños lo harán el lunes. Galikovic trabaja en la mañana de sábado y sale hacia Carrasco a las 23:00 hs.

