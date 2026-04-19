Cerro 0-0 Montevideo City Torque en vivo por el Apertura: oportunidad de meter presión para el Villero

La jornada de domingo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya se abre este mañana en el Monumental Luis Tróccoli con el partido entre el local Cerro y Montevideo City Torque. Los dos necesitan la victoria, pero para objetivos distintos. El equipo local podría salir de la zona de descenso, al menos por unas horas, mientras que los Ciudadanos, que están haciendo una buena tarea en Copa Sudamericana, quiere meterse en la primera mitad de tabla.

Primer tiempo:

Alineaciones espejo para los equipos de Alejandro Apud y Marcelo Méndez, los dos con tres centrales y dos carrileros y poco peligro sobre las áreas en los primeros minutos. La primera situación de gol llegó tras un remate de Brahian Alemán que, apenas cruzó la línea del último cuarto de cancha, sacó un zurdazo potente que obligó a una muy buena estirada de Franco Torgnascioli para enviar al córner. El número '10', más ubicado como enganche, era la única diferencia en los esquemas de los equipos mientas que los Ciudadanos alinearon tres puntas con Salomón Rodríguez como referencia de área.

A los 26 minutos, quince después de la chance que tuvo Alemán, llegó la primera para Montevideo City y estuvo en los pies de Rodríguez. Gran pase entre líneas de Facundo Silvera, que sorprendió en diagonal, y buen remate cruzado del delantero que pasó cerca del palo izquierdo del arquero Fabrizio Correa. Pasada la media hora del partido, el equipo Ciudadano pasó a tomar ventaja en el ping pong de situaciones. Ramiro Lecchini buscó el segundo palo del arquero y Correa sacó un gran manotazo para defender el cero del equipo Villero.

Cerro 0-0 Montevideo City Torque

Día. Domingo 19 de abril

Hora. 10:00

Torneo. Apertura, fecha 12

Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV, Cableoperadores

Cerro: Fabrizio Correa; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Alejo Macelli, Gianni Rodríguez, Francisco Bregante; Rodrigo Mederos, Brian Quinteros, Brahian Alemán; Bruno Morales, Augusto Cambón.

DT: Alejandro Apud.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Ramiro Lecchini.

DT: Marcelo Méndez.

Árbitro: Daniel Rodríguez

Asistentes: Pablo Llarena y Matías Rodríguez

Cuarto árbitro: Marcio Sierra

VAR: Antonio García

AVAR: Marcelo Alonso

La previa:

Luego de la salida de Nelson Abeijón, el Villero parece haber enderezado un poco el rumbo con la llegada de Alejandro Apud como entrenador. Al mando del Turco, el equipo albiceleste gaanó dos de los últimos cuatro partidos y sumó una derrota en los restantes. Vienen de empatar 1-1 en el Ubilla ante Cerro Largo y esta tarde un triunfo los podría dejar fuera de la zona de descenso, al menos hasta que Danubio enfrente a Deportivo Maldonado esta tarde.

Para los Ciudadanos, la victoria es también muy importante. Los dirigidos por Marcelo Méndez comenzaron su participación en la Copa Sudamericana con muy bien pie: victorias como local ante Gremio en Montevideo y otra de visitante frente a Palestino en Chile, pero la realidad en el torneo local es otra. Montevideo City lleva cuatro partido sin ganar en el Apertura y viene de caer como local 1-0 ante Albion.