Del peligro de derrumbe a un estadio modelo: el ambicioso plan de US$ 3,5 millones para el nuevo Méndez Piana

Una tribuna con peligro de derrumbe. Instalaciones precarias y una cancha que tenía más tierra que césped. El panorama del Estadio Luis Méndez Piana de Miramar Misiones era desolador a principios de 2025.

Pero la historia dio un giro de 180 grados en marzo de ese año cuando se oficializó que Pucaru Stade Gaulois (PSG) —club de rugby— compró la Sociedad Anónima Deportiva del Cebrita que hasta entonces pertenecía a la empresa TMA, propiedad de Edgardo Lasalvia.

Y si bien como toda SAD tiene un proyecto deportivo vinculado a la formación de jugadores, lo medular para PSG pasa por un tema imprescindible para lograr ese punto: la infraestructura.

Es por eso que se pensó en el Parque Batlle. Se pensó en Miramar Misiones y por supuesto, se pensó en el Méndez Piana, escenario que está ubicado en un punto neurálgico de Montevideo al que todos pueden acceder de diferentes maneras.

Con la SAD funcionando, se sentaron las bases para un gran proyecto de remodelación de un estadio inaugurado en 1958 y que luego tuvo dos obras importantes, una en 1980 y otra en 2003, año en el que se construyó la tribuna detrás de un arco.

Ahora, 23 años después, el escenario se somete a una reforma histórica. Todo lo que había se tiró abajo. No quedó absolutamente nada.

El ambicioso proyecto incluye la instalación de un piso sintético de primer nivel internacional y red lumínica de última generación en una primera etapa que está a punto de concretarse y que demandó una inversión superior al millón de dólares.

“Primero pedimos los permisos para tirar todo abajo y que el terreno quedara limpio para comenzar con la instalación de la cancha nueva y la iluminación. Había una tribuna que era la que estaba lindera al Parque Palermo que tenía peligro de derrumbe y por eso se decidió sacar todo. La otra tribuna hubo que sacarla porque para colocar una cancha de paso sintético necesitás dos metros más de ancho por lo que hubo que tirarla abajo también. Con la habilitación de la Intendencia de Montevideo, se comenzó a trabajar de inmediato y esa instancia ya está muy cerca del final por lo que en breve haremos la inauguración oficial”, le contó a Ovación Daniel Viñas, presidente de Miramar Misiones SAD.

“Ninguna de las construcciones eran lo suficientemente sólidas para mantenerlas de cara al proyecto que es construir en el Méndez Piana un mini estadio modelo de última generación para unas 4.500 personas”, dijo Viñas.

El Estadio Luis Méndez Piana de Miramar Misiones. Foto: Leonardo Mainé.

Los detalles de la primera etapa del proyecto de remodelación del Estadio Luis Méndez Piana

La instalación del césped sintético y de la red lumínica fue el primer paso de este gran proyecto del club Cebrita. “Se colocaron seis columnas con luces LED —una en cada esquina de la cancha y dos en el medio— pensando en que una de las ideas que tenemos es que una vez el proyecto finalice se puedan transmitir en vivo partidos internacionales. Va a ser la mejor iluminación de un estadio en el Uruguay”, explicó al respecto Daniel Viñas.

A falta de algunos trámites en UTE, la red de iluminación está pronta y va de la mano con la instalación del césped sintético.

Sobre esta obra, Viñas dio detalles interesantes: “El césped es de primera generación y lo colocó la misma empresa que se contrató para el Estadio Charrúa pero ahora estamos hablando de 10 años después casi con todos los avances tecnológicos que hubo desde ese entonces hasta acá. Por ejemplo, un punto importante es que acá no se utiliza caucho. Se utiliza una mezcla de corcho con cáscara de coco. Esto hace que la cancha no aumente la temperatura cuando hay sol y además, es ecológicamente más amigable”.

Por otra parte, también hay algunas características a tener en cuenta según explicó Viñas y tienen que ver con que abajo de la carpeta tiene un shock pad — una capa elástica y amortiguadora instalada debajo del césped artificial para absorber impactos, reducir el riesgo de lesiones y mejorar la comodidad— idéntica a la del Estadio Charrúa porque en el Méndez Piana no solo habrá fútbol, también se podrá jugar al rugby. “La cancha va a estar homologada por FIFA y por World Rugby en todos los elementos de seguridad vinculados a ambos deportes”, remarcó el presidente de la SAD Cebrita.

Además, hay otro punto vinculado al desagüe que no deja de ser menor. “Todas las canchas en Uruguay, salvo la del Charrúa y ahora la del Méndez Piana, lo tienen en el lateral y eso hace que el agua se vaya para los costados. Las únicas dos canchas que lo tienen vertical son esas dos y eso refiere a que el agua no corre para los costados sino que lo hace por abajo y por cañerías que están abajo de la cancha el agua se termina yendo. Esto hace que no haya pérdida de material por las cañerías, es decir, que en el Charrúa no hay que estar reponiendo el caucho cada tanto y acá en el Méndez Piana el material que se utilizará. Es una obra que sale un poco más caro hacerlo pero a futuro trae beneficios porque no hay que estar reponiendo permanentemente los materiales que se van porque se los llevan la lluvia y no tirás esas cosas a los desagües, algo que también repercute para bien desde lo ecológico”.

Respecto a la vida útil de una cancha sintética, más allá de la tecnología que se use y si es de última generación o no, la duración va a depender directamente del uso que tenga el terreno de juego según aclaró Viñas.

La inauguración de la primera parte del proyecto está prevista para fines de mayo. A partir de esa fecha, la cancha tendrá un vallado móvil como el que se utiliza en el Estadio Charrúa y solo será utilizada para entrenamientos de Miramar Misiones en fútbol y PSG en rugby. No tendrá todavía la habilitación de partidos oficiales. Eso vendrá más adelante.

Un punto importante que explicó Daniel Viñas refiere al rugby y a PSG: “El club no va a perder sus raíces y los partidos seguirán siendo en Liceo Francés, pero los entrenamientos sí van a ser varios en el Méndez Piana por un tema de comodidad”.

El Estadio Luis Méndez Piana de Miramar Misiones. Foto: Leonardo Mainé.

La segunda etapa del proyecto que incluye vestuarios, tribunas, gimnasios y dormitorios

Miramar Misiones SAD ya presentó a la Intendencia de Montevideo la segunda parte del ambicioso proyecto del Estadio Luis Méndez Piana. Se trata de la construcción de tribunas, vestuarios, gimnasio, sala de sanidad y espacios multiuso. “Viene todo bien, recorriendo los caminos que debe y con los tiempos que tiene la administración pública. Cuando esté la aprobación se comenzará esta etapa del proyecto”, dijo Viñas.

Los vestuarios estarán abajo de la tribuna que se construirá lindera al Parque Palermo. “Estamos viendo si la hacemos techada o no”, añadió el presidente de la SAD Cebrita para agregar: “En esa misma tribuna va a haber cabinas de prensa y algún lugar para que la gente pueda sentarse a tomar algo con buenas instalaciones”.

Por otro lado, también se planea construir dormitorios para jugadores que lleguen desde el interior, un gimnasio y un salón multiuso con parrillero. “La idea es que esté abajo de la tribuna pero la última palabra la tiene la intendencia”, remarcó Viñas.

En cuanto a plazos y costos, el presidente de la SAD dijo que si la habilitación llega antes de julio, a mediados de 2027 podría culminarse un proyecto cuya inversión total —con cancha sintética y luces incluidas— asciende a los 3,5 millones de dólares, algo que le cambiará la cara a esa zona del Parque Batlle.

El Estadio Luis Méndez Piana de Miramar Misiones. Foto: Leonardo Mainé.

"Que el Méndez Piana sea un centro de alto rendimiento para fútbol y rugby"

Daniel Viñas dio su visión acerca de por qué se pensó en este gran proyecto que incluye una remodelación histórica del Estadio Luis Méndez Piana de Miramar Misiones SAD y habló de un plan que le cambiará la cara a esa zona del Parque Batlle de Montevideo.

"La idea nuestra es hacer un centro de alto rendimiento tanto para el fútbol como para el rugby. Si tuviéramos más espacio apostaríamos a otros deportes, pero la idea es tener gimnasios para las dos disciplinas y que podamos sacar deportistas de elite. Esa es la meta con el proyecto del Méndez Piana", dijo el presidente de la SAD.

Por otra parte, Viñas remarcó: "También queremos que sea un lugar de referencia para la gente de Miramar Misiones que siempre estuvo ahí como para la de PSG que en 30 años de vida nunca tuvo un lugar de referencia como lo tendrá con este estadio".