Atlético Madrid 1-2 Real Sociedad en vivo: Mikel Oyarzabal de penal pone nuevamente al frente a los vascos
Madrileños y vascos se miden en la definición de la Copa del Rey, donde ambos buscan su primer trofeo de la temporada. José María Giménez no aparece entre los convocados.
El Atlético de Madrid y la Real Sociedad juegan la final de la Copa del Rey, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, encuentro que se disputa a partir de las 16:00 horas.
En este choque, el Atleti, que viene de clasificar esta semana a las semifinales de la Champions League, buscará obtener su undécimo título de Copa del Rey, mientras que los de San Sebastián van por el cuarto.
Primer tiempo
La Real llegó rápido al primer gol. En apenas 14 segundos Gonçalo Guedes recibió en la izquierda, y puso un preciso centro, para que Ander Barrenetxea cabeceara con dificultad, pero poniendo la pelota lejos de Juan Musso.
April 18, 2026
Sin embargo, a los 19' el Atleti ya lo pudo igualar. Antoine Griezmann ubicó a Ademola Lookman dentro del área, y este se hizo el espacio, para anotar con un remate cruzado de zurda el empate.
April 18, 2026
De penal, el equipo vasco nuevamente tomó el mando del partido. La infracción vino de un centro frontal en el que Musso llegó tarde a despejar e impactó sobre el delantero, que había cabeceado por encima del arco. Mikel Oyarzabal fue quien tomó el tiro desde los 11 pasos y con calma esperó el movimiento del arquero argentino, para ponerla sobre el otro palo, anotando al cierre del primer tiempo, el 2-1.
Atlético Madrid 1-2 Real Sociedad
Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Pablo Puil, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giovanni Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Real Sociedad: Unai Marrero; Sergio Gómez, Duje Ćaleta-Car, Jon Martín, Jon Aramburu; Carlos Soler, Beñat Turrientes; Giovani Lo Celso, Luka Sučić, Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.
Goles: Ander Barrenetxea (RS) 14'', Ademola Lookman (AM) 18', Mikel Oyarzabal (RS) 45+1' (de penal).
Amarillas: Mikel Oyarzabal (RS) 30', Robin LeNormand (AM) 33', Juan Musso (AM) 43'.
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