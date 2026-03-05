Ronald Araujo alcanzó los 200 partidos con Barcelona: a cuántos quedó de Luis Suárez y el gesto de Flick

Los futbolistas del Barcelona le entregaron en el entrenamiento de este jueves una camiseta conmemorativa al defensor uruguayo Ronald Araujo por los 200 partidos que alcanzó con el primer equipo azulgrana.

El capitán del conjunto catalán recibió el homenaje de sus compañeros en la sesión matutina que se desarrolló en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En el video publicado en las redes sociales del club se ve al zaguero de la selección uruguaya recibiendo la camiseta a manos del brasileño Raphael Dias 'Raphinha' en el gimnasio mientras es aplaudido por todo el plantel y los miembros del cuerpo técnico.

Por su parte, el entrenador Hansi Flick tuvo un gesto con Araujo al ir directo a abrazarlo en forma de reconocimiento. Luego el futbolista posó con sus compañeros en una foto de grupo mostrando la parte posterior de la camiseta, que contenía la cifra de partidos que alcanzó en el cruce de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que el Barça disputó el martes ante Atlético de Madrid.

Desde su debut el 6 de octubre de 2019 contra el Sevilla en el Spotify Camp Nou, Araujo suma un total de siete temporadas como azulgrana y se convirtió en el tercer uruguayo con más partidos en la historia del club, por detrás de Ramón Villaverde y Luis Suárez.

El homenaje a Araujo fue una de las notas más destacadas del entrenamiento del primer equipo azulgrana, que preparó el encuentro correspondiente a LaLiga contra el Athletic Club con los jugadores disponibles del primer equipo, así como los futbolistas del filial Diego Kochen, Tommy Marqués, Xavi Espart y Álvaro Cortés.

En cambio, no participaron de la práctica los lesionados Frenkie de Jong, Jules Kounde, Alejandro Balde y Andreas Christensen, mientras que Pablo Páez Gavira 'Gavi' sigue entrenándose al mismo ritmo que sus compañeros a la espera de recibir el alta médica.

El Barça completará este viernes el último entrenamiento antes de visitar el sábado el estadio de San Mamés. Una vez que termine esa instancia, Flick dará su habitual conferencia de prensa.