Griezmann fue presentado en Orlando City y llegará en julio tras salir del Atlético de Madrid: "Estoy ilusionado"

El delantero Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, cerró este martes su fichaje por el Orlando City, con el que firmó por dos años más un tercero opcional y al que se incorporará a partir de la próxima temporada, en julio de 2026, una vez finalice la actual temporada con el Colchonero, según anunciaron ambos clubes en sendos comunicados.

"El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida", anunció el Atlético de Madrid en un comunicado, a la misma vez que el Orlando City.

"El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales", añadió el club madrileño.

Calificado por su nuevo club como "ícono mundial del fútbol", Griezmann ha firmado un contrato de dos años con el conjunto norteamericano, hasta 2027-28, que incluye la opción de prorrogarlo por uno más, hasta 2028-29, según comunicó el Orlando City, que confirmó que llegará en julio, a la espera del Certificado Internacional de Transferencia.

"Estoy muy ilusionado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con el Orlando City. Desde mis primeras conversaciones con el club, pude sentir una gran ambición y una visión clara para el futuro. Espero con ilusión hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a los aficionados, sentir la energía en el Inter&Co Stadium y dar todo lo que tengo para ayudar al equipo a lograr grandes cosas", expresó el atacante en declaraciones a los medios oficiales del Orlando City.

Griezmann y sus objetivos en Atlético de Madrid antes de emigrar

Antoine Griezmann celebra su gol ante Real Madrid en el derbi. Foto: Kiko Huesca/EFE.

Los objetivos de Griezmann hasta junio están enfocados en el Atlético, con el que terminará las nueve jornadas restantes de LaLiga, pero, sobre todo, disputará la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad del próximo 18 de junio y competirá por la Champions League, en la que se medirá al Barcelona en la eliminatoria de cuartos de final, aunque la intención original del Orlando City, cuando hace semanas inició las negociaciones, era incorporarlo de forma inmediata, ya este mes de marzo.

La decisión del atacante ha sido continuar en el Atlético esta campaña, hasta el final del curso. Tenía libertad para elegir su futuro por parte de la entidad madrileña, con la que renovó por un año hasta 2027 para diferir el pago de su salario de esta campaña en dos años.

Antoine Griezmann firmando su contrato con Orlando City. Foto: orlandocitysc en Instagram.

Inicialmente, dentro de la incertidumbre y las dudas sobre la decisión que iba a tomar, como así expresaron tanto su técnico, Diego Simeone, como sus compañeros, el pasado 11 de marzo, tras el triunfo por 5-2 en los octavos de final de la máxima competición europea, confirmó su permanencia en el equipo madrileño de forma pública.

"Ojalá que Griezmann juegue la final de Copa. Ojalá que sí. Se la merece, más que nadie. La calidad y el talento que sigue teniendo lo va a seguir manteniendo toda su vida. ¿Qué puedo agregar más de todo lo que ustedes saben que siento por él? Lo quiero mucho, quiero lo mejor siempre para él y ojalá que pueda jugar esa final", expresó, por ejemplo, Diego Simeone durante todo ese proceso.

"Griezmann es diferencial. Cuando él está bien, es un jugador importantísimo para nosotros", remarcó de la trascendencia del delantero. En diez temporadas con la camiseta del Colchonero Griezmann registra 211 goles en 488 partidos y es el máximo artillero histórico de la institución.

EFE.