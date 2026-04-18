Dónde ver en vivo la final de la Copa del Rey Atlético Madrid vs. Real Sociedad el sábado 18 de abril de 2026

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad jugarán la final de la Copa del Rey este sábado 18 de abril de 2026, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, encuentro que se comenzará a disputar a partir de las 16:00 horas de Uruguay.

En este choque, el Atleti, que viene de clasificar esta semana a las semifinales de la Champions League, buscará obtener su undécimo título de Copa del Rey, mientras que los de San Sebastián van por el cuarto.

Dónde ver la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

La definición de la Copa del Rey a disputarse el sábado se podrá ver desde Uruguay a través de DGO y DSports 6.

Respecto a qué canal pasa Atlético de Madrid vs. Real Sociedad en vivo en Estados Unidos, el partido estará disponible en ESPN Deportes, ESPN App, ESPN Select y a través de fuboTV.

Para saber dónde ver la final de la Copa del Rey en vivo desde México, el partido irá por Sky+, izzi y Sky Sports Mexico.

Probables equipos titulares para la final de la Copa del Rey

Será un choque de estrellas para definir al próximo campeón de la Copa del Rey: Diego Simeone frente a Pellegrino Matarazzo, desde la pizarra. Julián Alvarez frente a Mikel Oyarzabal; Antoine Griezmann frente a Luka Sucic; Unai Marrero frente a Juan Musso, los porteros de la Copa del Rey; Carlos Soler frente a Koke Resurrección; Ander Barrenetxea frente a Giuliano Simeone; Gonçalo Guedes frente a Ademola Lookman; Jon Martín frente a Marc Pubil; Marcos Llorente frente a Beñat Turrientes; Robin Le Normand frente a Duje Caleta-Car; Jon Aramburu frente a Nahuel Molina; Sergio Gómez frente a Matteo Ruggeri. Son los once probables en la final de este sábado.

Alexander Sorloth tras convertir ante Barcelona en la Champions League. Foto: AFP.

Disparidad en el valor de las plantillas del Atlético y la Real Sociedad

El Atlético de Madrid tiene un valor de mercado de US$ 695 millones en su plantilla de 23 jugadores del primer equipo por los US$ 323 millones de la Real Sociedad, a la que dobla en ese sentido antes de la final de la Copa del Rey entre ambos equipos en el estadio La Cartuja de Sevilla, según las cifras de la web especializada Transfermarkt.

De los futbolistas del partido decisivo por el título de este sábado en Sevilla, nadie tiene más valor en la actualidad que el argentino Julián Álvarez, campeón del mundo con su selección en 2022, con US$ 106 millones.

Ander Barrenetxea celebra el gol anotado en el partido entre Real Madrid y Real Sociedad por Copa del Rey. Foto: AFP.

Seis jugadores del equipo rojiblanco copan los seis primeros puestos en ese sentido de la final: aparte de 'La Araña', en las primeras posiciones se sitúan Pablo Barrios, con US$ 70 millones; Álex Baena, con US$ 53 millones; Giuliano Simeone y Ademola Lookman, con US$ 47 millones; y David Hancko, con US$ 41 millones, según los valores de la citada página web, con lo que el jugador con más cantidad atribuida en el mercado de la Real, Take Kubo, no aparece hasta el séptimo puesto.

Con información de EFE