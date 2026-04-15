Valverde, "el comodín" que "no se arrugó" en el Real Madrid y la polémica roja a Camavinga: "Nadie la entiende"

Real Madrid, el máximo ganador de la historia de la UEFA Champions League, quedó eliminado en los cuartos de final de la competencia internacional al caer ante Bayern Munich. Fue 4-3 en el partido de vuelta que, sumado al 2-1 de la ida, determinó el 6-4 de la serie que se adjudicaron los teutones para avanzar a las semifinales.

Federico Valverde fue titular y volvió a ser capitán del Merengue. Jugó los 90 minutos y su actuación lo tuvo con más protagonismo en el complemento que en la primera parte. Fue en el segundo tiempo que recuperó una pelota que casi termina en gol de Mbappé y también fue el momento en el que con un zapatazo casi vence a Neuer.

El Pajarito jugó de doble cinco al lado de Jude Bellingham, pero como ocurre habitualmente se lo vio por distintos lugares del campo de juego, lo que llevó a que diario Marca de España lo definiera como "un comodín para todos". "Claro pivote defensivo en el dibujo del Madrid para tratar de compensarlo todo. Ayuda clave del uruguayo para frenar a Olise (figura del Bayern Munich)".

Por su parte, el diario AS reparó en que "de salida fue un partido más desagradecido de lo habitual, pues Arbeloa tiró de él para hacer las labores de ancla que, habitualmente, desempeña Tchouameni". "De ahí que se le viese menos en ataque, sin soltarse tanto para correr. Pero en su faceta, anduvo correcto. Era de esperar que no ofreciese el nivel de un pivote natural, pero tampoco anduvo del todo lejos", agregó.

Además, sentenció: "Le tocó un papel muy complicado y no se arrugó... hasta la hora de juego, cuando volvió a la derecha".

Álvaro Arbeloa sobre la roja: "Nadie la entiende"

Fue un punto de inflexión en el partido porque a los 86' Eduardo Camavinga vio la segunda amarilla, y por ende la roja, y tres minutos después llegó el gol del Bayern Munich que volvió a adelantar a los locales en una serie que sentenciaron en los descuentos.

“Nadie entiende que se expulse a un jugador por una acción como esa... la sensación es de injusticia y enfado”, sostuvo Álvaro Arbeloa, entrenador de Real Madrid.

“Creo que el árbitro le saca la tarjeta porque no sabe que ya tenía una amarilla... porque han tenido que ir los jugadores del Bayern a decirle que era la segunda; pero vaya, es que no es ni para amarilla”, manifestó sobre la situación donde el volante francés derribó a Harry Kane.

A 5 minutos para el final... ¡¡EXPULSADO CAMAVINGA EN REAL MADRID!!



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“El vestuario está muy dolido... Felicito al Bayern por su gran eliminatoria, pero nos hubiese gustado que nos ganasen de manera diferente. Todo el trabajo y esfuerzo se ha tirado por la borda por una decisión como la que ha hecho el árbitro”, finalizó el estratega español.