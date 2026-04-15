Bayern Munich 0-0 Real Madrid en vivo por Champions: el Merengue, con Valverde como capitán, busca la heroica

Bayern Munich recibe a Real Madrid, desde la hora 16:00, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el Allianz Arena (ESPN y Disney+). El equipo español, que tiene a Federico Vavlerde como capitán, visita Alemania con la meta de poder remontar la serie para concretar el pasaje a las semifinales.

Cabe destacar que el partido de ida el conjunto bávaro se impuso por 2-1 en el Santiago Bernabéu gracias a los goles del colombiano Luis Díaz y el inglés Harry Kane, mientras que el descuenso del equipo locatario fue obra del francés Kylian Mbappé.

En ese sentido, el Merengue sabe que no tiene mañana y debe dar todo para concretar una remontada histórica y así meterse en las semifinales de la competencia más importante del fútbol europeo.

En ese línea, el ganador de este cruce entre Bayern Munich y Real Madrid saldrá el equipo que enfrentará en las semifinales de la Champions League al vigente campeón de dicho certamen, el París Saint Germain (PSG). Los dirigidos por el español Luis Enrique no tuvieron muchos problemas para avanzar en los cuartos de final, ya que derrotaron a Liverpool por un global de 4-0.

Los números de Federico Valverde en la temporada

Federico Valverde durante un partido con Real Madrid. Foto: EFE

Federico Valverde es una pieza inamovible del director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. El Pajarito lleva disputados un total de 44 encuentros con la camiseta Merengue donde anotó nueve goles y brindó 12 asistencias.

Incluso sus números goleadores han sido muy buenos en esta ultima recta de la campaña, ya que el capitán del Real Madrid lleva anotados cuatro goles de forma consecutiva en sus últimos cuatro encuentros por LaLiga (2-1 ante Celta de Vigo, 4-1 frente a Elche, 3-2 contra Atlético de Madrdi y el empate 1-1 con Girona).

Cabe destacar que durante esa racha goleadora faltó a un solo partido en el medio y fue en la caída ante Mallorca por 2-1. ¿El motivo por el que no estuvo en ese choque? La roja que recibió en la fecha anterior en la victoria 3-2 contra Atlético de Madrid.

Durante esta temporada se dio el primer triplete en la carrera profesional de Valverde y fue, nada más y nada menos, ante Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu el pasado 11 de marzo. En ese oportunidad, el Merengue se impuso al elenco británico por 3-0 gracias al hat-trick del uruguayo de 27 años.