Arsenal 0-0 Sporting Portugal en vivo por Champions: el equipo de Maxi Araújo va por la hazaña en Inglaterra

Arsenal recibe a Sporting Portugal, desde la hora 16:00, (ESPN 2 y Dsiney+) en el Emirates Stadium por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los Gunners, punteros de la Premier League, se impusieron en el encuentro de ida en el Estadio Jose Alvalade por 1-0 tras un tanto en la hora del alemán Kai Havertz en el minuto 90+1.

Por esto el equipo que conduce técnicamente el español Mikel Arteta querrá sellar su pasaje a las semifinales del torneo internacional más destacado de Europa, donde lo espera el Atlético de Madrid del uruguayo José María Giménez, quien este martes eliminó al Barcelona por un global de 3-2.

Sporting Portugal, por su parte, arriba a Inglaterra con el objetivo de gestar la gran sorpresa de estos cuartos de final del certamen más importante del fútbol europeo, ya que el equipo del uruguayo Maximiliano Araújo debe revertir un 1-0 y en condición de visitante.

Los números de Maximiliano Araújo en la actual temporada

Maximiliano Araújo festejando un gol con el Sporting Club de Portugal. Foto: Sporting CP

Maximiliano Araújo es una de las piezas titulares dentro del Sporting Portugal. El uruguayo ha jugado un total de 38 encuentros con la camiseta del conjunto luso donde convirtió seis goles y brindó cuatro asistencias.

Asimismo, Araújo se desenvolvió en varias posición por la banda zurda. Y eso se nota en los siguientes números: el futbolista surgido de las formativas de Wanderers disputó 30 partidos como lateral izquierdo, cinco como interior, dos como extremo y uno como mediocentro.

Sus números con la selección uruguaya

Maximiliano Araújo ante Valentino Livramento en disputa de la pelota en el amistoso entre Inglaterra y Uruguay. Foto: AFP.

Desde la llegada de Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay, Araújo comenzó a usar la camiseta Celeste. Tal es así que lleva disputados un total de 28 encuentros donde anotó tres goles, ganó 11, empató 11 y perdió seis partidos.

Cabe destacar que el primer gol de Araújo con la selección uruguaya se dio el 20 de junio del 2023 en la victoria 2-0 frente a Cuba en un amistoso que se llevó a cabo en el Estadio Cenenterio. Asimismo, fue el segundo partido de Bielsa al mando del combinado Celeste.

Otro punto que marca la importancia que tiene el zurdo para Bielsa es que disputó como titular los últimos dos amistosos de Uruguay como titular: el 1-1 frente a Inglaterra en el Wembley Stadium de Londres y el 0-0 contra Argelia en el Allianz Stadium Juventus en Turín, Italia.

En ese contexto, es casi un hecho que Araújo estará en la lista del entrenador argentino para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México 2026. De esta manera, será el primer Mundial en la carrera del zurdo de 26 años.