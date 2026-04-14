Uruguay se juega todo ante Venezuela; día, hora, donde verlo y que necesita para clasificar al Mundial Sub 17

Uruguay quedó fuera de la pelea por el título del Sudamericano Sub 17 tras terminar tercera en su grupo, pero mantiene intacta la ilusión mundialista: este miércoles enfrentará a Venezuela y, si gana, sacará boleto directo a la Copa del Mundo 2026.

El Sudamericano que se disputa en Paraguay entró en su etapa decisiva y la selección uruguaya aún tiene una vida más. Tras finalizar en la tercera posición del Grupo A, el equipo dirigido por Ignacio González quedó al margen de la lucha por el campeonato, pero sigue en carrera por uno de los siete cupos al Mundial de la categoría.

Thiago Brizuela celebra el gol que marcó en el partido entre Uruguay y Colombia por el Sudamericano Sub 17. Foto: @Uruguay.

En la fase de grupos, Uruguay sumó cinco puntos y terminó por detrás de Ecuador y Colombia, que fueron los dos clasificados a las semifinales del certamen. De esta manera, la Celeste pasó a disputar los cruces por las posiciones del quinto al séptimo lugar, instancia clave porque define los últimos boletos a la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2026.

Los cuatro equipos que continúan en la pelea por consagrarse campeones son Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina, que avanzaron a las semifinales tras terminar en los primeros puestos de sus respectivos grupos. De allí saldrá el nuevo campeón sudamericano de la categoría.

El primer desafío será este miércoles 15 a las 17:00 horas frente a Venezuela, en un duelo directo que se podrá ver por la señal de DSports. El ganador asegurará su clasificación al Mundial, mientras que el perdedor tendrá una última oportunidad en un repechaje ante el perdedor de Chile vs. Bolivia.

El torneo otorga siete plazas mundialistas para la Conmebol, por lo que incluso los equipos que no alcanzaron las semifinales mantienen chances hasta el final.

Así llegan a los playoffs del Sudamericano:

El presente de ambas selecciones muestra trayectorias irregulares, aunque con señales de carácter en momentos clave.

Uruguay, por ejemplo, ha evidenciado dificultades para sostener resultados, algo que quedó reflejado en los empates frente a Chile y Paraguay durante el arranque. Sin embargo, el triunfo 2-0 ante Colombia en el cierre de la fase de grupos le permitió recuperar confianza de cara a este cruce decisivo. En sus últimas cuatro presentaciones, la Celeste suma una victoria, una derrota y dos empates, con altibajos pero con margen de crecimiento.

Del otro lado, Venezuela ha confirmado su perfil competitivo dentro del Grupo B. Más allá de la ajustada caída ante Brasil en la última fecha, el equipo mostró argumentos al imponerse 1a 0 sobre Perú y rescatar un empate ante Bolivia. Su balance reciente indica una campaña pareja, con una victoria, un empate y dos derrotas, además de cinco goles convertidos y seis recibidos, números que evidencian una propuesta ofensiva interesante, aunque con aspectos a ajustar en defensa.