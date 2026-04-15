El grosero error de Hernán Heras en Sudamericana: echó al jugador que recibió la falta en Vasco-Audax Italiano

Uno de los batacazos de la jornada del martes en la Copa Sudamericana se dio en Río de Janeiro: el Audax Italiano de Chile consiguió una buena victoria ante Vasco de Gama por 2-1. Aunque el partido estuvo marcado por una situación que protagonizó el árbitro Hernán Heras.

El árbitro uruguayo expulsó a dos futbolistas del equipo brasileño: João Pedro en el minuto 39 y Carlos Cuesta en el 89. Pues la polémica se dio por la roja a Pedro, ya que en la repetición de la televisión se vio como el jugador de Vasco da Gama recibe el pisotón de un rival del Audax Italiano.

Previo a su expulsión, Pedro estuvo en una acción que los jugadores de Audax Italiano pidieron la roja de forma directa. El volante del Vasco da Gama impactó, de forma temeraria, la plancha contra la pierna de Federico Mateos. En esa situación, Heras no pitó falta y luego volvió a ver la acción tras ser llamado por el VAR por una posible expulsión. El juez uruguayo resolvió amonestar al futbolista del conjunto locatario.

La otra acción polémica de la noche en Río de Janeiro fue una nueva disputa de pelota entre Pedro y Mateos. El brasileño llegó antes con vehemencia y Mateos cayó al suelo cómo si hubiese recibido un golpe. Heras pitó la infracción, aunque se la cobró a Pedro y le mostró la segunda amarilla para expulsarlo y dejar con 10 futbolistas al Vasco da Gama.

En la repetición de la acción se vio cómo Pedro llegó antes al balón e incluso el jugador del elenco chileno lo terminó pisando. Cabe destacar que el VAR en esas acciones —por doble amarilla— no puede intervenir, aunque esto cambiará a partir del Mundial. Porque desde ese certamen, el VAR podrá llamar al árbitro para que revise una acción por segunda amarilla que entienda que fue mal sacada.

El conjunto brasileño logró ponerse arriba en el tanteador en el minuto 30 gracias a un contragolpe del uruguayo José Luis Rodríguez, quien levantó un centro por derecha para que en el segundo palo apareciera Brenner Souza da Silva.

En el complemento Audax Italiano aprovechó un contragolpe que comandó Franco Troyansky para que Michael Vadulli, de palomita, pusiera el 1-1. Y el gol de la victoria fue de Troyansky, desde el punto penal, en el minuto 86.

Hernán Heras acude al VAR en el partido entre Vasco da Gama y Audax Italiano. Foto: AFP.

No obstante, el tiro desde los 12 pasos fue cobrado por Heras a instancias del VAR y que también llevó a la roja de Cuesta por bajar en el área Troyansky, quien se iba solo al arco de Léo Jardim.