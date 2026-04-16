Volvió a entrenar Rodrigo Bentancur, dejó atrás la lesión y se perfila para llegar en plenitud al Mundial 2026

El uruguayo Rodrigo Bentancur volvió a trabajar con normalidad junto al plantel de Tottenham Hotspur este jueves, luego de completar un proceso de recuperación que se extendió por poco más de tres meses.

El mediocampista, de 28 años, había sufrido un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha durante el encuentro frente a Bournemouth el pasado 7 de enero. Días después fue intervenido quirúrgicamente por el especialista finlandés Lasse Lempainen, iniciando así una rehabilitación que lo mantuvo al margen de la competencia.

La vuelta del exjugador de la selección uruguaya se da en un contexto delicado para el equipo londinense, que actualmente ocupa la posición 18 en la Premier League con 30 puntos en 32 fechas, en zona de descenso y obligado a sumar en el cierre del campeonato.

El entrenador italiano Roberto De Zerbi ya había adelantado que Bentancur estaba cerca de reintegrarse al grupo, algo que finalmente se concretó en la antesala de un tramo decisivo de la temporada.

Si responde bien en lo físico, el volante podría volver a tener minutos este sábado cuando Tottenham reciba a Brighton, en un partido clave en la pelea por la permanencia.

Luego, los Spurs afrontarán una seguidilla exigente con encuentros ante Wolverhampton, Aston Villa, Leeds United, Chelsea y Everton.

Además del objetivo inmediato de salvar la categoría, Bentancur buscará llegar con ritmo a la próxima cita mundialista, donde Uruguay debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita.

Rodrigo Bentancur en el partido entre Chile y Uruguay por Eliminatorias. Foto: @Uruguay.

La palabra del preparador físico

Daniel Fernández, preparador físico personal de Rodrigo Bentancur, fue consultado, luego de que se confirmara la lesión, acerca de cómo llegará clínicamente al Mundial 2026 y respondió: "Yo creo que va a llegar óptimo desde lo físico al Mundial, inclusive si tiene cuatro o cinco partidos para poder desempeñarse va a ser mejor; no va a tener la carga de partidos que van a tener otros jugadores".

Si la vuelta del volante central se da en los próximos partidos, se cumplirá lo que mencionaba el profesional. Bentancur llegaría al Mundial en óptimas condiciones y con menos carga que el resto de los futbolistas.

Esto es una gran noticia para Uruguay ya que el ex Boca Juniors y Juventus es un pilar fundamental en la mitad de la cancha y se ha adaptado de gran manera a lo que pide Marcelo Bielsa en este ciclo al mando del combinado celeste.

El estreno de Uruguay en el grupo H del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será el 15 de junio cuando enfrente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, a partir de la hora 19:00.