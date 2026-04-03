El preparador físico de Rodrigo Bentancur sobre su recuperación: "Creo que va a llegar óptimo al Mundial 2026"

Rodrigo Bentancur, una pieza fija en el Uruguay de Marcelo Bielsa, sufrió en enero un desprendimiento del bíceps femoral y debió ser operado en el tendón de la corva. Daniel Fernández, su preparador físico personal, fue consultado por Convocados (El Espectador Deportes) acerca de cómo llegará clínicamente al Mundial 2026 y respondió en primera instancia: "Yo creo que sí, va a llegar óptimo desde lo físico al Mundial, inclusive si tiene cuatro o cinco partidos para poder desempeñarse va a ser mejor; no va a tener la carga de partidos que van a tener otros jugadores".

Y añadió: "Esta acumulación de trabajo que ha realizado lo va a potenciar y lo va a sacar a relucir en esa competencia tan linda donde esperemos que pueda estar, no solo por tema físico, sino por la convocatoria porque no depende ni de mi persona ni de ustedes, sino del entrenador, que es Marcelo Bielsa. Creo que sí va a haber un resabio del que se va a aprovechar en esa competencia".

En referencia a si tuvo algún intercambio con el cuerpo técnico de la Celeste, Fernández acotó: "He tenido una comunicación con el cuerpo técnico de Bielsa cuando estuvieron aquí en Londres, la verdad que estuvieron muy abiertos a conversar, interiorizarse y preocuparse para que Rodrigo esté en condiciones. Tanto el doctor, los fisioterapeutas como los preparadores físicos estuvieron excelente para hablar con ellos y preguntar un poco cómo va esa evolución de Rodrigo, inclusive le han hecho algunas evaluaciones posteriores a esa visita que hicimos juntos al hotel, así que están interiorizados de todo y vinculados con todo este tema".

Rodrigo Bentancur en el entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: @seleccion.

"Yo también agradecido porque no todos los entrenadores y profesores abren las puertas y quieren conversar, en este caso es uno de los mediocampistas de Uruguay con mejor nivel en el mundo", agregó.

Por último, reveló que percibe muy tranquilo a Bentancur a poco más de dos meses para el Mundial: "Es un jugador bastante introvertido, no muy demostrativo. No hay una demostración de ansiedad o nerviosismo por llegar a la Copa del Mundo. Indudablemente que tiene muchas ganas de jugar porque para eso se prepara y viven exclusivamente para competir, son animales de competencia estos chicos. Vio el partido con Inglaterra y Argelia y supongo que dentro de él le debe picar esa sensación de poder estar con los compañeros, ayudar al equipo y después de tantos partidos tendrá ganas de estar".

El camino del Uruguay de Bielsa en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya de fútbol, durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra en Wembley. Foto: EFE

El estreno del combinado que conduce Marcelo Bielsa en el grupo H del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será el 15 de junio cuando enfrente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, a partir de la hora 19:00.

Luego el camino de la Celeste continuará el 21 de junio cuando se mida ante Cabo Verde en Hard Rock Stadium, desde la hora 19:00, para cinco días más tarde cerrar su participación en la fase de grupos frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, a la hora 21:00.