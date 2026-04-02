"¡Esperen un minuto!": Valverde confesó qué hacía cuando nació su segundo hijo y habló de la patada a Morata

Auténtico, como se muestra siempre en cada nota después de un partido, Federico Valverdebrindó una entrevista a un programa bastante particular y repasó varios momentos importantes en su carrera: desde Peñarol, al Real Madrid y la selección uruguaya. El Pajarito recordó aquella patada a Álvaro Morata en la Supercopa de España 2020 y un clip viral cuando daba sus primeros pasos en el Manya y llamó la atención por el timbre de su voz.

El uruguayo de 27 años está en un momento fantástico, probablemente de los mejores de su carrera y lleva seis goles en los últimos cinco partidos con el equipo Merengue, incluyendo un hat-trick inolvidable en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente a Manchester City. Aun así, lo que ha destacado del Pajarito en el Real Madrid no siempre han sido los goles.

En la final de la Supercopa 2020, que ganó el equipo Merengue, Valverde se fue expulsado aunque como héroe. El uruguayo fue el único capaz de cortar la carrera de Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, que se iba mano a mano con Thiboaut Courtois y pudo haber liquidado el partido. La infracción valió una tarjeta roja, pero más tarde Real Madrid terminó levantando la copa.

La patada a Álvaro Morata en la Supercopa de España

“Intenté correrlo, si ves la jugada, intento correrlo uno o dos segundos, pero el jugador es rápido y se me cruza por delante. Y cuando se me cruzó por delante a mí se me cruzaron los cables también”, reconoció Valverde que gesticulando un cruce entre sus brazos dijo: “los cables hicieron así y mis piernas hicieron así”.

“Lo siento y siempre lo voy a sentir porque no es una imagen para los niños de que así hay que ganar los partidos, pero en ese momento sentí que había que jugársela por el equipo y por el compañero, antes de la persona Fede Valverde, está el equipo. Si me tiene que expulsar que me expulsen, que me echen del Madrid igual, pero el Madrid tiene que ganar”

¿Se puede ganar un título por una patada? Se puede: hoy es el cumpleaños de FEDE VALVERDE (22) y lo recordamos con esta acción ante Morata en la final de la Supercopa de España: hasta Simeone lo elogió y fue elegido el MVP de ese partido ✨🇺🇾 pic.twitter.com/KihoD6NZXs — Diario Olé (@DiarioOle) July 22, 2020

Lo que estaba haciendo cuando nació Bautista, su segundo hijo

Federico Valverde y Mina Bonino fueron padres por primera vez con Benicio y de alguna manera el uruguayo ganó algo de tranquilidad cuando llegó al mundo Bautista, el segundo hijo de la pareja. Mientras esperan por la llegada de Bruna, contaron una intimidad del último trabajo de parto.

“Esto es también una vergüenza, que un padre haga eso es una vergüenza”, dijo el Pajarito. “18.11, 18:35 parí y mirá cómo estaba”, acotó la argentina en alusión a una foto del uruguayo en la sala de partido. Valverde explicó la situación.

“El hombre no hace nada ahí, intenta apoyar a la mujer, pero es ella la que hace todo. La que hace fuerza, la que está para arriba y para abajo, la que tiene que hacer ejercicios. El hombre está ahí, yo estaba jugando al fútbol con mi hijo y en un momento dije ‘bueno, voy a dormir un rato’. Me dormí una siestita y cuando me levanté, estaba el doctor sacando a mi hijo. Digo, esperen un poco, me levanto, voy, lo saco yo. ¡Esperen un minuto!”.

El clip que se hizo viral por su voz cuando jugaba en Peñarol

“Fue tremendo, eso no lo voy a olvidar jamás, como los tres goles”, dijo el Pajarito en relación al hat-trick contra el Manchester City. Cuando recién daba sus primeros pasos en el primer equipo de Peñarol, dio una nota luego de finalizar un partido y no llamó la atención por sus declaraciones sino por lo agudo de su tono de voz.

“Yo ya tenía un problema del tema de la voz, tenía un problema en la garganta. Siempre se me aconsejó operar. La típica, andá a un especialista a ver qué te dice, todos los especialistas decían que me tenía que operara. Antes de llegar a ese punto que hablé en la tele, éramos una familia humilde y no teníamos para una operación de un día para el otro. Lo tomamos como algo que cambiará, en la etapa de la adolescencia cambiará… no cambió nunca, no sé cuándo cambió, pero ahí no cambió. Ahora sí, gracias a Dios”, dijo el jugador del Real Madrid entre risas.

Aunque ese hecho y su experiencia al día de hoy lo llevaron a reflexionar. “En su momento sufrí, después de ese día sufrí porque la gente no sabe lo que hay detrás, porque al final es un problema. Creo que se sumaron los nervios de saber que me iban a salir las cosas mal, que después de eso iban a salir millones de cosas. Está bien que es graciosa y hoy por hoy me río, pero en ese momento era un niño que capaz usaba las redes y ve que se estaban burlando de un defecto que puede tener y es jodido. En ese momento no había tantas redes como hoy, pero yo lo llevaba bien”, reconoció Valverde, que mucho tiempo evitó hablar en los vestuarios y en los planteles, pero hoy tiene que dar más de una arenga siendo uno de los capitanes del Real Madrid y la selección uruguaya.