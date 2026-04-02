En el puesto 45 de 48: Uruguay entre las selecciones mundialistas con peores resultados en los últimos 20 partidos

Dicen que el fútbol son momentos. Que tal vez en las selecciones hay que aprovechar los buenos pasajes de los futbolistas para sacarles jugo y en ese sentido, el presente de Uruguay genera cierta preocupación porque tanto en materia de juego como de resultados se está lejos de lo esperado.

Los números evidencian que la Celeste solo ganó cinco de los últimos 20 partidos que disputó, con la particularidad de que solo dos de las cinco selecciones a las que se venció disputarán la Copa del Mundo de este año: Colombia y Uzbekistán. Las victorias restantes fueron ante Venezuela, Perú y República Dominicana.

Los partidos ante Inglaterra y Argelia de la última fecha FIFA volvieron a evidenciar detalles que ya se venían apreciando desde hace varios partidos y a la vista está que de esos últimos 20 partidos (60 puntos), la Celeste solo pudo obtener 25 unidades si le añade tres puntos a cada victoria y una unidad a cada empate, más allá de que trate de cotejos amistosos.

A los triunfos ya mencionados hay que sumarle las igualdades con Canadá (triunfo por penales en la Copa América), Paraguay, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, México, Inglaterra y Argelia.

Lo preocupante es que teniendo en cuenta las selecciones mundialistas, Uruguay solo está por encima de tres planteles: Bosnia Herzegovina, Ghana y Qatar.

Los comandados por Edin Dzeko clasificaron con lo justo en el repechaje y suman 24 unidades. Los africanos luego de 23 puntos terminaron cesando a su técnico Otto Addo, mientras que los anfitriones de la última Copa del Mundo cosechan 20 unidades y no atraviesan un buen momento de cara al Mundial 2026.

La evidencia de un presente complicado se refleja al leer la tabla de posiciones confeccionada que muestra a Uruguay en los últimos puestos, reflejando que es necesario empezar a cambiar la tendencia pensando en el inicio de la Copa del Mundo que para Uruguay será el próximo 15 de junio cuando en Miami enfrente a Arabia Saudita, para luego continuar ante Cabo Verde (21 de junio) y cerrar frente a España (26 de junio).

Es un hecho que en los últimos 20 partidos de cada selección mundialista hubo amistosos de distintos tipos, encuentros de Eliminatorias y algunos incluso de copas continentales y que dependiendo la confederación que integren, los rivales pueden tener mayor o menor grado de dificultad, aunque en su mayoría todos se enfrentaron a retos importantes, algunos supieron sortearlos y otros no tanto.

Respecto a las selecciones a las que enfrentará Uruguay, a nadie sorprende que España sea una de las mejores ya que está en una segunda línea con 48 puntos de los 60 que estuvieron en juego.

En el caso de Cabo Verde y Arabia Saudita, la diferencia es ínfima porque son solo tres puntos (33 vs. 30) los que ponen por encima a la selección africana que fue la revelación de las Eliminatorias y una de las sorpresas entre los clasificados a la Copa del Mundo.

A muchos puede sorprenderles que Marruecos sea el líder de esta tabla (49 puntos), pero es un hecho que los números que hoy maneja la selección africana son muy buenos. De los últimos 50 partidos solo perdió tres (uno de ellos en la final de Copa África ante Senegal, más allá de que le dieron el trofeo).

Precisamente su rival en esa definición también tiene muy buen colchón de puntos y eso lo deja cerrando el podio con 47 unidades, solo por debajo de España que acumula 48.

Inglaterra y Japón, de muy buen presente, aparecen después con 46 unidades, mientras que la primera selección sudamericana que dice presente es Argentina que está un punto por debajo, e igualada con Costa de Marfil y Noruega, sumando un total de 45 puntos en el último año y medio.