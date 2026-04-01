Ranking FIFA: en qué posición quedó Uruguay tras los amistosos de marzo y quién lidera la clasificación

La selección de Uruguay disputó dos amistosos en la fecha FIFA de marzo en lo que fue la última gran prueba de exigencia para la Celeste de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México que se jugará desde el jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

El equipo de Marcelo Bielsa no consiguió triunfos luego de empatar 1-1 con Inglaterra en Wembley el viernes 27 de marzo e igualar sin goles este martes con Argelia en el Allianz Stadium de Turín.

Y luego de todos los partidos de esta última semana, la FIFA dio a conocer la nueva clasificación del ranking mundial que mantuvo a la Celeste en la posición de la anterior clasificación.

Uruguay sigue en el puesto 17 del Ranking FIFA que ahora pasó a tener a la selección de Francia como líder, tras arrebatarle el primer lugar a España en lo que fue el movimiento más significativo de esta última actualización publicada este miércoles.

Tras vencer sus dos encuentros amistosos de este último periodo, Francia escaló a lo más alto de la clasificación, un puesto que no lograba desde setiembre de 2018, y superó a España, que ahora está segunda, y a Argentina, que quedó tercera, con una mínima diferencia de puntos entre las tres. La actual campeona de Europa se vio penalizada por el empate de este martes con Egipto (que ocupa el lugar 29 de la clasificación) y dejó un primer puesto que ocupaba desde setiembre de 2025.

También dentro de las 10 primeras, Portugal (ahora quinto) superó a Brasil —que está sexto— tras ganar uno y empatar otro de sus amistosos de la fecha FIFA de marzo y aprovechar el tropiezo de la Canarinha en su encuentro contra Francia completando los cambios dentro de las 10 primeras posiciones de la tabla.

Ousmane Dembele con la selección de Francia. Foto: AFP.

Por otra parte, Turquía (22.ª, +3), Costa de Marfil (34.ª, +3), Suecia (38.ª, +4) y Túnez (44.ª, +3) protagonizan las grandes subidas entre las 50 primeras selecciones de la clasificación mundial. También destaca Bosnia y Herzegovina (65.ª, +6), que, junto a Suecia, Turquía y la República Checa (41.ª, +2), son las cuatro selecciones que han logrado su plaza para el Mundial 2026 tras vencer en las recientes eliminatorias europeas.

Vietnam (99.ª, +9), Nepal (176.ª, +6) y Bután (186.ª, +6), junto a la citada Bosnia y Herzegovina, han logrado una subida de más de cinco posiciones, pero fuera de las 50 primeras clasificadas. Por otro lado, Eritrea (184.ª) ha regresado a la clasificación tras una ausencia de casi tres años.

Con estos encuentros de marzo concluyò la fase de clasificación para la Copa del Mundo y cabe destacar que, de las 30 primeras clasificadas en el ranking, solo tres no disputarán la cita de Norteamérica: Italia (12.ª, +1), Dinamarca (20.ª, +1) y Nigeria (26.ª, sin cambios). De las 48 selecciones participantes, 37 figuran entre las 50 mejores.

Por su parte, Kosovo (78.ª, +1), que no se clasificó para el Mundial tras ser derrotada por Turquía en una de las finales del Repechaje europeo, alcanza su mejor posición histórica en el Ranking FIFA.