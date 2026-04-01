Un hincha de Argentina se infiltró en la conferencia de Scaloni y lo criticó: "Pensé que era algo preparado"

La selección argentina disputó su último amistoso en el país previo al comienzo del Mundial 2026. En una cita que se dio en La Bombonera, la Albiceleste goleó por 5-0 a Zambia y se despidió entre aplausos del público que ya está expectante del comienzo de la Copa del Mundo.

Tras el encuentro, el entrenador Lionel Scaloni acudió a la conferencia de prensa para contestar las preguntas de los periodistas. Cuando todo se desarrollaba con normalidad, un infiltrado se coló en la sala y tomó la palabra ante la sorpresa de todos.

👀Un HINCHA se INFILTRÓ en la conferencia de prensa de Lionel #Scaloni y RECLAMÓ por el nivel de los rivales de los AMISTOSOS de la SELECCIÓN ARGENTINA (Mauritania y Zambia).pic.twitter.com/GljS2bX7Bu — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 1, 2026

“¿Para vos, Mauritania y Zambia te dieron la evidencia del nivel de Argentina?”, lanzó, sin filtro, este hombre que dejó sin palabras a Scaloni. Al no tener micrófono, su voz comenzó a perderse y miembros de seguridad privada le pidieron que se retire del lugar.

No obstante, esta persona, que llevaba una remera de la selección con la inscripción “La mano de Dios” en la espalda, redobló la apuesta y capturó la atención del director técnico.

“Yo quiero que estés preparado, porque Francia le ganó con el equipo C a Colombia. Es mejor equipo que España y que Brasil”, siguió el infiltrado, que, a pesar de la insistencia de la seguridad, siguió enumerándole lo que para él era una posible amenaza para el combinado argentino.

“Con todo respeto, yo lo quiero ayudar y que esté preparado, porque Francia es muy buen equipo, es mejor que Brasil y España. Francia y Argentina tienen los mejores equipos, Mbappé es el mejor del mundo junto con Messi y el Dibu“, cerró, antes de pararse de su silla e irse de la conferencia.

Nicolás Otamendi celebra su gol de penal frente a Zambia en La Bombonera. Foto: Aníbal Greco - La Nación.

Ante este panorama, Scaloni sonrío tímidamente y expresó: “Yo pensé que era algo preparado”. Finalmente, la conferencia continuó de manera normal, aunque la aparición de este infiltrado alteró los planes.

A pesar de este altercado, el oriundo de Pujato continuó respondiendo preguntas, entre ellas, sobre el nivel de la selección y las luces de alerta que se encendieron tras un pobre desempeño ante Mauritania.

“El equipo entendió el mensaje del otro día: que no estuvimos bien. Hoy el equipo jugó como está acostumbrado a hacerlo. Es importante que hayan entendido que eso no se puede volver a repetir, esa sensación del otro día, de un equipo que se fue enojado consigo. Más allá de ganar o perder, hay cosas que no estuvieron bien y esta vez el equipo reaccionó; creo que eso fue lo mejor. Lo del viernes fue un accidente que puede pasar, pero lo importante es que no se puede repetir”, sintetizó el DT, conforme con la evolución y la predisposición de sus dirigidos.

De cara a la Copa del Mundo, el entrenador cerró: “Es una fecha complicada. Éste es es un momento importante para varios jugadores por la carga de partidos. Después de esto tienen cosas importantes por jugar, y luego, ir a un Mundial. Hay una carga emocional también. Nos queda tiempo para recuperar a los que no pudieron venir por lesiones. Lo que yo deseo ahora es que todos lleguen bien”.

La Nación/GDA.

