Del "estamos muy bien" a los "puntos a mejorar": lo que dejó la fecha FIFA para los jugadores de Uruguay

La selección de Uruguay cerró la fecha FIFA de amistosos con sensaciones encontradas, pero con un mensaje claro desde adentro: el equipo compite y sigue en construcción de cara al Mundial 2026 que se jugará desde el jueves 11 de junio al domingo 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Luego del duelo frente a Argelia en Turín, varios futbolistas tomaron la palabra y dejaron sus conclusiones sobre el rendimiento colectivo y los aspectos a mejorar.

Uno de los que habló fue Manuel Ugarte, quien destacó la capacidad del equipo para medirse ante rivales de jerarquía. “Si estamos bien, competimos contra cualquiera. Lo hicimos ante Argelia y también contra Inglaterra”, aseguró. A su vez, reconoció que todavía hay puntos a corregir: “Tenemos que mejorar, sobre todo a la hora de atacar más, generar más situaciones y finalizar mejor”.

Manuel Ugarte ataca con la pelota en el partido entre Uruguay y Argelia. Foto: AFP.

El volante de 24 años también hizo referencia a la falta de gol, una de las preocupaciones actuales del equipo, aunque llevó tranquilidad: “Se vive con calma porque lo importante es generar las situaciones. La definición también tiene una cuota de suerte, pero tengo mucha confianza en que los goles van a llegar”.

Por su parte, Sergio Rochet valoró la exigencia de los rivales enfrentados y el aprendizaje que dejan este tipo de encuentros. “Nos medimos con selecciones importantes, que en el Mundial van a dar que hablar. Hoy en día todo es muy parejo”, señaló. Además, destacó el trabajo defensivo y la salida desde el fondo ante Argelia, un rival al que definió como “rápido y con mucha calidad en ataque”.

Sergio Rochet en el partido entre Uruguay y Argelia. Foto: @Uruguay.

El arquero también se refirió al regreso de Fernando Muslera al grupo: “Es muy importante para Uruguay. Tuvimos una charla cercana cuando llegó y es muy lindo poder competir con él en un ambiente tan bueno”.

En tanto, Sebastián Cáceres hizo una evaluación “muy positiva” de la doble fecha, marcando las diferencias entre ambos encuentros. “Fueron partidos distintos: en el primero nos tocó esperar más y neutralizar, mientras que ante Argelia fue un juego más abierto, de ida y vuelta”, explicó.

El zaguero también contó qué le pidió Marcelo Bielsa al momento de ingresar: “Que fuera fuerte y agresivo, y que cubriera al lateral, porque ellos buscaban mucho la espalda con sus extremos”. Además, destacó su presente físico y futbolístico: “Me siento muy bien, en América vengo jugando casi todos los minutos y estaba esperando la oportunidad”.

Con autocrítica, confianza y la ilusión en crecimiento, Uruguay empieza a perfilar su camino. Los jugadores lo tienen claro: hay cosas por corregir, pero la base está. Y el Mundial, cada vez más cerca, ya empieza a ocupar un lugar central en la cabeza del plantel.