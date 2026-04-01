Días, horarios, partidos, dónde verlos en vivo y los árbitros: así se jugará la décima fecha del Torneo Apertura

La décima fecha del Torneo Apertura se jugará entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril, destacándose el encuentro que el líder Racing protagonizará en el Parque Osvaldo Roberto frente a Juventud de Las Piedras el sábado por la mañana, mientras que el escolta Peñarol jugará por la noche con Progreso y Nacional recibirá este viernes a Central Español.

La etapa comienza este viernes 3 de abril con dos encuentros. Boston River abre la fecha recibiendo a Wanderers en Florida a las 17:00 mientras que Nacional será local ante Central Español en el Gran Parque Central desde la hora 20:30.

La jornada del sábado tendrá tres encuentros. Por la mañana jugará el nuevo líder del torneo, Racing, que recibe a Juventud en el Parque Roberto. Por la tarde, Danubio y Montevideo City Torque se enfrentan en el estadio Mincheff de Lazzarof.

El fútbol de sábado se cierra con Progreso ante Peñarol en el Estadio Centenario donde oficiará de local en esta oportunidad el equipo de La Teja. Este encuentro tendrá la particularidad del debut de la árbitra Anahí Fernández con Peñarol. Será la primera vez que imparta justicia en un encuentro del Carbonero.

Con tres partidos el día domingo se cierra la décima etapa. Por la mañana en el Parque Rodó, Albion recibe a Cerro Largo en el Franzini. Por la tarde Cerro y Defensor Sporting se enfrentan en el Estadio Luis Tróccoli y el último partido de la fecha será en el Prado, donde Liverpool y Deportivo Maldonado se verán las caras en el Parque Viera.

Eduardo Darias, Nicolás Fernández, Matías Arezo y Leonardo Fernández celebran un gol de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Los detalles de la décima fecha del Torneo Apertura

Viernes 3 de abril

Boston River vs Wanderers

Estadio: Campeones Olimpicos

Hora: 17:00

Árbitro: Andres Matonte

Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador De Prado

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis

VAR: Antonio Garcia

Nacional vs Central Español

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 20:30

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Pablo Llarena y Heber Godoy

Cuarto árbitro: Esteban Guerra

VAR: Leodán González

Sábado 4 de abril

Racing vs Juventud

Estadio: Parque Roberto

Hora: 10:00

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Martin Soppi y Pablo Alvez

Cuarto árbitro: Marcio Sierra

VAR: Christian Ferreyra

Danubio vs Montevideo City Torque

Estadio: Mincheff de Lazaroff

Hora: 15:30

Árbitro: Hernan Heras

Asistentes: Agustin Berisso y Mauricio Hernandez

Cuarto árbitro: Elias Lorenzo

VAR: Yimmy Alvarez

Progreso vs Peñarol

Estadio: Centenario

Hora: 19:00

Árbitro: Anahí Fernández

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolas Piaggio

Cuarto árbitro: Pablo Silveira

VAR: Andrés Cunha

Domingo 5 de abril

Albion vs Cerro Largo

Estadio: Franzini

Hora: 10:00

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Carlos Barreiro y Daiana Fernandez

Cuarto árbitro: Federico Arman

VAR: Diego Dunajec

Cerro vs Defensor Sporting

Estadio: Luis Tróccoli

Hora: 15:30

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Marcelo Alonso y Julián Perez

Cuarto árbitro: Juan Cianni

VAR: Daniel Fedorczuk