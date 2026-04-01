Días, horarios, partidos, dónde verlos en vivo y los árbitros: así se jugará la décima fecha del Torneo Apertura
Nacional recibe a Central Español este viernes en el Gran Parque Central, y el sábado, el líder Racing enfrenta Juventud en Sayago y el escolta Peñarol a Progreso en el Estadio Centenario.
La décima fecha del Torneo Apertura se jugará entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril, destacándose el encuentro que el líder Racing protagonizará en el Parque Osvaldo Roberto frente a Juventud de Las Piedras el sábado por la mañana, mientras que el escolta Peñarol jugará por la noche con Progreso y Nacional recibirá este viernes a Central Español.
La etapa comienza este viernes 3 de abril con dos encuentros. Boston River abre la fecha recibiendo a Wanderers en Florida a las 17:00 mientras que Nacional será local ante Central Español en el Gran Parque Central desde la hora 20:30.
La jornada del sábado tendrá tres encuentros. Por la mañana jugará el nuevo líder del torneo, Racing, que recibe a Juventud en el Parque Roberto. Por la tarde, Danubio y Montevideo City Torque se enfrentan en el estadio Mincheff de Lazzarof.
El fútbol de sábado se cierra con Progreso ante Peñarol en el Estadio Centenario donde oficiará de local en esta oportunidad el equipo de La Teja. Este encuentro tendrá la particularidad del debut de la árbitra Anahí Fernández con Peñarol. Será la primera vez que imparta justicia en un encuentro del Carbonero.
Con tres partidos el día domingo se cierra la décima etapa. Por la mañana en el Parque Rodó, Albion recibe a Cerro Largo en el Franzini. Por la tarde Cerro y Defensor Sporting se enfrentan en el Estadio Luis Tróccoli y el último partido de la fecha será en el Prado, donde Liverpool y Deportivo Maldonado se verán las caras en el Parque Viera.
Los detalles de la décima fecha del Torneo Apertura
Viernes 3 de abril
Boston River vs Wanderers
Estadio: Campeones Olimpicos
Hora: 17:00
Árbitro: Andres Matonte
Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador De Prado
Cuarto árbitro: Felipe Vikonis
VAR: Antonio Garcia
Nacional vs Central Español
Estadio: Gran Parque Central
Hora: 20:30
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Pablo Llarena y Heber Godoy
Cuarto árbitro: Esteban Guerra
VAR: Leodán González
Sábado 4 de abril
Racing vs Juventud
Estadio: Parque Roberto
Hora: 10:00
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Martin Soppi y Pablo Alvez
Cuarto árbitro: Marcio Sierra
VAR: Christian Ferreyra
Danubio vs Montevideo City Torque
Estadio: Mincheff de Lazaroff
Hora: 15:30
Árbitro: Hernan Heras
Asistentes: Agustin Berisso y Mauricio Hernandez
Cuarto árbitro: Elias Lorenzo
VAR: Yimmy Alvarez
Progreso vs Peñarol
Estadio: Centenario
Hora: 19:00
Árbitro: Anahí Fernández
Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolas Piaggio
Cuarto árbitro: Pablo Silveira
VAR: Andrés Cunha
Domingo 5 de abril
Albion vs Cerro Largo
Estadio: Franzini
Hora: 10:00
Árbitro: Augusto Olmos
Asistentes: Carlos Barreiro y Daiana Fernandez
Cuarto árbitro: Federico Arman
VAR: Diego Dunajec
Cerro vs Defensor Sporting
Estadio: Luis Tróccoli
Hora: 15:30
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Marcelo Alonso y Julián Perez
Cuarto árbitro: Juan Cianni
VAR: Daniel Fedorczuk
Liverpool vs Deportivo Maldonado
Estadio: Parque Viera
Hora: 18:30
Árbitro: Santiago Motta
Asistentes: Andrés Nievas y Gustavo M. Lisboa
Cuarto árbitro: Andrés Martínez
VAR: Jonathan Fuentes
-
El sorprendente avance de Maxi Silvera y para cuándo esperan su vuelta en Nacional a días del debut copero
Agenda Deportiva del 1 de abril de 2026: Champions League femenina, Copa Argentina, ascenso español y NBA
Mundial 2026: los rivales del grupo de Uruguay no pudieron ganar en sus segundas presentaciones
¿Encontraste un error?