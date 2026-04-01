Peñarol: las cuatro piezas que recuperó Aguirre para el fin de semana y para el estreno en Copa Libertadores

Se vienen semanas agitadas en Peñarol y luego de la derrota del domingo ante Racing, el equipo de Diego Aguirre se apronta para visitar a Progreso el sábado desde la hora 19:30 en el Estadio Centenario, pero más que de reojo el Carbonero ya mira hacia el estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores que se dará el jueves 9 de abril a la hora 23:00 en Colombia frente a Independiente Santa Fe de Bogotá.

Y en tal sentido, la Fiera sigue recuperando soldados en medio de una catarata de lesiones que no le da tregua a un plantel que hasta el momento y en lo que va de la temporada nunca estuvo completo a disposición del entrenador.

Pero de a poco, hay futbolistas que se acercan al regreso a la actividad y que según pudo saber Ovación, estarán en la convocatoria del sábado frente al Gaucho del Pantanoso para poder tener algunos minutos en cancha y luego estén en la lista de viajeros a Bogotá el martes 7 de abril a las 6:00 de la mañana para jugar el jueves 9.

Abel Hernández entrenando en Los Aromos. Foto: Archivo El País.

Y uno de los regresos más esperados es el de Abel Hernández, quien el sábado 17 de enero en Maldonado sufrió un esguince de rodilla que le comprometió un ligamento cruzado, por lo que viajó a Barcelona a someterse a un tratamiento de recuperación.

El delantero de 35 años aún no vio actividad oficial en la temporada 2026 y se espera que este sábado haga su estreno en el Torneo Apertura ingresando desde el banco de suplentes.

Eduardo Darias celebra el gol que anotó en el partido entre Boston River y Peñarol en el Campeones Olímpicos de Florida. Foto: Estefanía Leal.

Por otra parte, Diego Aguirre también tendrá el fin de semana en el plantel a tres futbolistas que fueron cuidados en el encuentro ante Racing.

Uno es Eduardo Darias, quien había sido figura contra Boston River —incluso anotando el primer gol del encuentro— pero que debido a una sobrecarga muscular no quisieron arriesgarlo ante La Escuelita.

“Darias estaba cargado después del partido del miércoles pasado en Florida, algo que es normal y por eso no integró el plantel el domingo”, dijo a Ovación una fuente Mirasol consultada por el volante de 28 años.

Leandro Umpiérrez y Sebastián Rodríguez se disputan la pelota en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Otro de los que vio acción frente a Boston River en el Campeones Olímpicos y no estuvo el domingo ante Racing fue Leandro Umpiérrez. “Tuvo un golpe y por eso no estuvo convocado”, dijeron desde el club a Ovación.

Por otra parte, Aguirre recibió una buena noticia en los últimos días y fue la recuperación de Diego Laxalt, quien el sábado 7 de marzo sufrió un desgarro en el partido frente a Danubio en el Estadio Campeón del Siglo.

El momento en el que la sanidad de Peñarol atiende a Diego Laxalt tras su lesión. Foto: Estefanía Leal.

El polifuncional de 32 años cumplió los 21 días de recuperación el domingo, pero ese día no integró el plantel ya que lo cuidaron para que llegue en mejores condiciones al sábado frente a Progreso en el Centenario.

“Están impecables los tres. A los tres se los cuidó pensando en todo lo que se viene”, confiaron desde la institución aurinegra a Ovación hablando sobre Darias, Umpiérrez y Laxalt.

Lo cierto es que el sábado, la Fiera tendrá buenos recambios con jugadores que ya están para jugar y necesitan sumar minutos pensando en el gran objetivo de Peñarol: la Copa Libertadores.