Fuerte cruce de Nico Núñez, expresidente de Racing, al capitán de Peñarol Maxi Olivera: "No fueron superiores"

El triunfo de Racing Club de Montevideo por 2 a 1 frente a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo no solo dejó alegría de un lado y preocupación del otro: también abrió una fuerte polémica entre el capitán aurinegro, Maximiliano Olivera y el expresidente de Racing, el periodista de VTV Noticias Nicolás Núñez.

Luego del partido, el futbolista dio su opinión sobre el trámite de juego y cuestionó el arbitraje. “Creo que fuimos muy superiores. Dominamos todo el partido. Los goles de Racing fueron sacados de otro partido”, afirmó. Además, apuntó contra el juez por no “poner orden” y permitir que el rival hiciera tiempo desde el inicio. “Las chiquitas siempre son para un lado, nos pasa seguido. Los errores están a la vista”, agregó, visiblemente molesto.

Maximiliano Olivera durante el partido entre Peñarol y Racing. Foto: Ignacio Sánchez.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y encontraron rápida respuesta en redes sociales. El periodista y expresidente de Racing, Nicolás Núñez salió al cruce desde su cuenta de X, defendiendo la actuación del equipo de Sayago.

“Con mucho respeto. Peñarol no fue superior desde el minuto 0 (de hecho a los 46 segundos Racing erra un gol increíble)”, escribió. Núñez sostuvo que, a lo largo de “los casi 100 minutos”, Racing generó más situaciones, tuvo el control del partido y logró imponer su forma de juego.

El comunicador también relativizó la polémica arbitral señalada por Olivera: “Tanto lío por una jugada que es polémica. No hay una imagen que muestre si fue o no penal. ¿No será demasiado?”, cuestionó, bajándole el tono a las críticas hacia el juez.

Con mucho respeto. Peñarol no fue superior desde el minuto 0 (de hecho a los 46 segundos Racing erra un gol increíble) y durante los casi 100 minutos Racing tuvo más chances de gol, dominio del partido y se jugó siempre como Racing quiso. Tanto lío por una jugada que es POLÉMICA.… https://t.co/jJ63HWHpXM — Nicolás Núñez (@Niconunez82) March 30, 2026

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, también cuestionó las decisiones arbitrales durante el partido del domingo. En especial, cargó contra un "no penal" a Gastòn Togni en el área de Racing. ""Hoy no tuvimos un buen partido y puede pasar, es parte del fútbol. Pero es imposible no cobrar un penal en el que nuestro jugador va directo al gol y se cae de cabeza claramente no simulado", comenzó Ruglio a través de un estado de WhatsApp.

"Dicen que justo ahí el VAR estaba apagado, un papelón más, pero no se necesitaba VAR para cobrar un penal tan evidente. Estadísticamente es imposible que todos los errores graves se den para un solo lado y las ayudas claras se den para el rival de siempre, ya se hace demasiado evidente que no es casualidad", agregó.