Carlos Manta cruzó a Ignacio Ruglio y lo acusó de hacerle mal al fútbol: “Si él renuncia, yo renuncio con él"

El conflicto entre Ignacio Ruglio y la Asociación Uruguaya de Fútbol sumó un nuevo capítulo este lunes tras la respuesta de Carlos Manta, integrante del Ejecutivo que respondió las críticas del presidente de Peñarol a la AUF y al arbitraje tras la derrota del aurinegro con Racing el domingo en el Estadio Campeón del Siglo.

Todo se originó a partir de los dichos de Ruglio en Punto Penal (Canal 10), quien cuestionó fuertemente al organismo y al arbitraje, llegando a asegurar: “Tenemos que intentar que toda esta AUF caiga”, además de denunciar la existencia de un sistema que, según su visión, perjudica al club aurinegro.

Carlos Manta e Ignacio Alonso - Conferencia por asuncion del nuevo Consejo Ejecutivo de la Asociacion Uruguaya de Futbol, en la sede de la AUF en Montevideo, ND 20230710, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El integrante del Comité Ejecutivo, Carlos Manta, desde la ciudad de Turín con la delegación de la selección uruguaya, no solo cuestionó los dichos del presidente Carbonero sobre el arbitraje y el funcionamiento del organismo, sino que además elevó el tono y planteó una postura extrema.

Lejos de esquivar la polémica, Manta salió al cruce y en diálogo con el programa "Último al Arco" (Sport 890), dijo: “Ya no se soporta más. Algo tengo que hacer por el fútbol, que me dio demasiado y mirá dónde estoy ahora. Yo estoy dispuesto a dejar el cargo si este señor, Ruglio, deja Peñarol, que le está haciendo mucho daño a Peñarol y al fútbol uruguayo”.

El directivo de AUF redobló la apuesta y propuso una salida simultánea de ambos: “Si él renuncia, yo renuncio con él, para que Peñarol tenga el cargo en el Ejecutivo. Si Peñarol necesita estar, yo dejo mi cargo. Ahora: este señor tiene que renunciar mañana. Así yo dejo el cargo y los dos le hacemos un bien al fútbol y nos vamos cada uno por su lado”.

El cruce entre ambos no es nuevo. Ya en anteriores episodios hubo diferencias públicas, incluso con intercambios por temas de seguridad y organización de partidos, donde Ruglio negó presiones hacia la AUF y respondió con ironía a las acusaciones del dirigente.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Carlos Manta remarcó que su intención es descomprimir la situación y aportar a un mejor funcionamiento del fútbol uruguayo, en medio de un clima de fuerte tensión institucional.

De esta manera, la polémica escala y profundiza el enfrentamiento entre Peñarol y la AUF, en un contexto marcado por cuestionamientos al arbitraje y al rol de las autoridades.

Las declaraciones cruzadas dejan en evidencia una relación cada vez más tensa entre el club aurinegro y la Asociación Uruguaya de Fútbol.