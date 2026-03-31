Mundial 2026: los rivales del grupo de Uruguay no pudieron ganar en sus segundas presentaciones

El cierre de la fecha FIFA no dejó buenas sensaciones para los equipos del grupo H del Mundial 2026, que no sumaron triunfos. Al empate 0-0 de Uruguay ante Argelia, se le sumó una igualdad sin tantos de España ante Egipto, y de Cabo Verde sobre Finlandia. Además, Arabia Saudita perdió de atrás ante Serbia.

La campeona de Europa se presentó en Barcelona, pero no pudo ante la selección egipcia. Los españoles complicaron desde su alta presión, pero con dificultades para generar peligro en la primera parte, donde la más clara la tuvo la visita, con el jugador del Manchester City, Omar Marmoush, que estrelló a pelota en el palo luego de un remate cruzado de la puerta del área.

España inclinó la cancha con los cambios y tuvo en Pedri a su hombre de peligro, pero Mostafa Shoebir le ganó dos mano a mano para mantener su arco en cero y ser la figura del partido. Sobre el final, Egipto terminó con 10 por la expulsión de Hamdy Fathy, luego de una falta al borde del área, que Alejandro Grimaldo reventó contra el travesaño, tras tomar el tiro libre. Luis de la Fuente presentó un equipo mixto. Formó con David Raya; Pedro Porro, Christian Mosquera, Dean Huijsen, Alejandro Grimaldo; Pablo Fornals, Carlos Soler; Lamine Yamal, Dani Olmo; Ander Barrenetxea; Ferrán Torres. En el entretiempo ingresaron Victor Muñoz, Rodri, Pedri y Fermín López; y al 62' Borja Iglesias, Yéremy Pino; y Joan García, que tuvo su estreno en el arco, con la roja.

Cabo Verde tuvo su segunda presentación en la FIFA Series que se disputó en Nueva Zelanda. Los africanos terminaron en el último lugar, pese a haber conseguido vencer a Finlandia en penales, luego de haber igualado 1-1 en los 90'. Los europeos, que se quedaron con el cuadrangular, comenzaron ganando con gol de Naatan Skyttä que remató dentro del área y aprovechó una floja respuesta de Márcio Rosa. El tanto que llegó en el tiempo adicional de la primera parte, fue contestado por un cabezazo de Kelvin Pires, que aprovechó un buen corner servido por Sidny Lopes Cabral a la puerta del área chica.

Finlandia exigió al arquero, que se repuso de su error siendo la figura de su equipo, para luego contener dos penales en la tanda, ambos a su derecha, sobre Topi Keskinen y Jaakko Oksanen. Para la selección africana anotaron Sidny Lopes Cabral, Kevin Lenini, Nuno Da Costa y Ryan Mendes, mientras que Jovane Cabral con Lukáš Hrádecký que le contuvo el remate.

Yannick Semedo transporta la pelota, en el partido entre Cabo Verde y Finlandia, por la FIFA Series de Nueva Zelanda. Foto: AFP.

Para su segundo amistoso Bubista paró en cancha a Márcio Rosa; Wagner Pina, Kelvin Pires, Roberto Lopes, João Paulo; Jordan Mendes, Yannick Semedo; Garry Rodrigues, Laros Duarte, Willy Semedo; Ielstin Camoes. En el entretiempo ingresaron Nuno Da Costa y Kevin Lenini; durante la segunda parte Jovane Cabral, Ayoni Santos, Sidny Lopes Cabral, Ryan Mendes y Deroy Duarte; y en el final, Fabio Domingos.

Arabia Saudita cayó en su visita a Serbia por 2-1. Los asiáticos comenzaron ganando a los siete minutos de partido, al Abdullah Al-Hamdan aprovechar un mal pase atrás de un defensor, y anticipar al arquero Predrag Rajković lejos del área. Los europeos llegaron al empate con un sorprendente gol de chilena del defensor del Milan, Strahinja Pavlović. El segundo cayó cuatro minutos después, luego de un buen centro de Ognjen Mimović, y un certero cabezazo de Aleksandar Mitrović.

Los árabes formaron con Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Rayan Hamed, Muteb Al-Mufarrij, Nawaf Boushal; Naif Masoud, Ziyad Aljohani; Marwan Alsahafi, Mohamed Kanno, Abdulaziz Al-Aliwa; Abdullah Al-Hamdan. Ingresaron en el entretiempo Khalifah Al-Dawsari, Mohammed Mahzari, Firas Al-Buraikan; y en el correr del segundo tiempo Abdullah Al-Khaibari, Salman Al-Faraj, Ayman Yahya, Saleh Al,Shehri, Musab Al-Juwayr y Ali Majrashi.