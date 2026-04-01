El sorprendente avance de Maxi Silvera y para cuándo esperan su vuelta en Nacional a días del debut copero

Maxi Silvera continúa en la sanidad de Nacional tras el desgarro en el gemelo interno que notificó el club el pasado martes 17 de marzo, cuatro días después de que el delantero anotara su primer gol para el tricolor en la victoria 2-0 ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con una de las fuentes tricolores consultadas, el delantero continúa entrenando de forma diferenciada pero ya puede trotar. “La semana pasada le quedaba un milímetro de desgarro. Se prevé que llegue para el partido en Chile ante Coquimbo Unido y ya esta semana quedaría pronto”.

De todas formas, una voz importante en el club entiende que su retorno a las canchas se puede dar una vez que el Bolso retorne del viaje a Chile. El debut en la Copa Libertadores está fijado para el miércoles 8 de abril y, si se cumple este plazo, podría estar a la orden para el cruce del sábado 11 frente a Deportivo Maldonado por la undécima fecha del Torneo Apertura.

Otra fuente consultada considera que le llevará un total de 21 días, aunque irán evaluando día a día cómo se siente el jugador.

Silvera fue el fichaje estrella de Nacional en el mercado de pases por la inversión que realizó la institución y por lo que generó el hecho de que llegara tras quedar libre de Peñarol. Hasta el momento, totaliza 451 minutos repartidos en siete partidos y convirtió un gol.

Maxi Silvera celebra su primer gol con Nacional besándose el escudo. Foto: Ignacio Sánchez.

En la interna conservan mucha expectativa en su desempeño considerando la eficacia que tiene en ofensiva y el despliegue físico que suele aportar. Durante los primeros partidos no pudo brillar en medio de un desempeño colectivo irregular bajo las órdenes de Jadson Viera. Y en su mejor partido sufrió la lesión que lo tiene al margen. Ahora, con la conducción de Jorge Bava, se espera que tenga un alto protagonismo una vez que le den el alta médica.

Qué plazo de recuperación suele tener la lesión que sufrió Maxi Silvera

Maxi Silvera se apronta para ingresar al campo de juego en un partido con Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Según un especialista en medicina deportiva consultado por Ovación, el plazo de recuperación estimado para este tipo de lesiones es de seis semanas, a diferencia de la mayoría de los desgarros, que suelen demandar 21 días.

“Requiere mucho más tiempo porque se activa más rápido el gemelo interno que el externo, por lo tanto genera más dificultad a la hora de rehabilitarse. Es un músculo chico, entonces cualquier ruptura lleva mucho más tiempo”, afirmó. A juzgar por la fecha en la que se publicó el comunicado del tricolor, Maxi Silvera lleva 15 días de recuperación.

Maxi Silvera, delantero de Nacional, fotografiándose con los hinchas en Florida. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Respecto del trabajo que debe hacer el delantero, la primera etapa consiste en colocar hielo en la zona y, una vez que le vaya aliviando el dolor, poner el foco en la elongación. El paso siguiente es la realización de ejercicios aeróbicos para oxigenar la zona y luego, cuando ya no siente dolor al caminar ni estirar, debe realizar ejercicios de fortalecimiento.

Tras superar esas instancias de la rehabilitación, y ya con la zona sellada por una cicatriz, Silvera podrá ir integrándose de forma progresiva a la actividad cotidiana del plantel, que ya tiene a Nicolás López recuperado.