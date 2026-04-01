Entre la presión alta y la ineficacia que mostró Uruguay: un combo que puede ser peligroso en el Mundial

Nicolás Tucci - Especial para Ovación / Turín

En segundo plano, más allá del empate sin goles en Turín, quedó un aspecto que ha destacado en los últimos tiempos a nivel táctico de este Uruguay: la presión alta como mecanismo sistemático. No fue un recurso aislado ni una reacción circunstancial, sino una conducta repetida, trabajada y reconocible a lo largo de varios pasajes del encuentro.

El equipo asumió riesgos al adelantar sus líneas, compactando el bloque en campo rival y apostando a la recuperación inmediata tras pérdida. Esa insistencia generó incomodidad en la salida de Argelia y permitió a Uruguay instalarse en zonas ofensivas con relativa continuidad. Es un patrón que, sostenido en el tiempo, puede transformarse en una herramienta valiosa en escenarios de mayor exigencia, como una Copa del Mundo.

Pero esta lectura también abre una interrogante relevante: ¿qué ocurre cuando ese esfuerzo no se traduce en ventaja concreta? Porque la presión alta implica desgaste físico, concentración extrema y exposición defensiva si se supera la primera línea. Cuando no se capitaliza en el marcador, el balance puede volverse más frágil.

Pensando en el próximo Mundial, el desafío no es incorporar la presión —eso ya parece encaminado— sino optimizar sus consecuencias. Convertir recuperaciones en situaciones claras y, sobre todo, en goles. De lo contrario, el riesgo es que un rasgo que hoy suma identidad termine pesando como una oportunidad desaprovechada.

Sin ir más lejos, una de las chances más claras de Uruguay nació de ese trabajo cuando en el minuto 58' presionó la salida argelina por intermedio de Maximiliano Araújo, este jugó con Federico Valverde y el Pajarito puso una pelota de gol para Giorgian de Arrascaeta que luego definió por arriba del horizontal

Sin estridencias, Turín dejó ese mensaje entre líneas: Uruguay está construyendo una forma, pero aún debe afinar su impacto real. En la élite, la diferencia entre competir y avanzar suele estar en esos detalles.