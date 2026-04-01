A 75 días del debut mundialista: la falta de generación, el jugador que pide pista y un probable 11 de Uruguay

Pasaron las últimas pruebas exigentes de Uruguay de cara al Mundial 2026. Ambas con empate, ante rivales distintos y en las que hay ciertas conclusiones que se desprenden. Luego del 1-1 ante Inglaterra llegó el también empate, pero sin goles, frente a Argelia en Turín, Italia.

Lo primero a tener en cuenta es un salto de calidad en materia defensiva. La Celeste venía de sufrir cinco goles ante Estados Unidos y no hay que dejar pasar que ni Fernando Muslera -en Wembley- ni Sergio Rochet -en el Allianz Stadium- pasaron zozobras, además hay que sumarle que la zaga de Ronald Araujo y José María Giménez -que apunta a ser la titular- terminaron completando casi todo el partido ante Inglaterra y el primer tiempo frente a Argelia con un destacado rendimiento.

Ronald Araujo con pelota en el amistoso entre Uruguay y Argelia. Foto: AFP.

El problema de Uruguay sigue estando en la generación de juego y es un tema que se hace evidente desde hace varios partidos y -con altibajos- se viene arrastrando desde que terminó la Copa América y que se refleja también en los resultados porque de los últimos 18 juegos, entre oficiales y amistosos, solo hubo cinco victorias -Colombia, Venezuela, Perú, República Dominicana y Uzbekistán- además de una notoria caída en el rendimiento ofensivo respecto a lo que fue el inicio de la Era Bielsa.

En ese sentido, la mira está en los extremos y en el “9”, donde se vive una situación más que particular. Salvo Maximiliano Araújo -de buen rendimiento en su club y con varios minutos en estos amistosos- los otros puestos del ataque hoy están en una incógnita porque Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez alternaron sin mostrar una clara supremacía en el juego uno por sobre otro.

Por derecha, la novedad estuvo en Agustín Canobbio. El futbolista del Fluminense se quedó con un puesto que habitualmente era de Facundo Pellistri y en ambos juegos tuvo una correcta performance, con el detalle que no puede pasar desapercibido de que es innegable el esfuerzo de hacer la banda y de ayudar por ese sector del campo, pero sin poder marcar una verdadera diferencia en ataque en función de “puntero”.

Agustín Canobbio en la marca durante el partido entre Uruguay y Argelia. Foto: AFP.

En generación de fútbol tampoco puede pasar desapercibido el mediocampo donde Manuel Ugarte fue de menos a más porque ante Inglaterra no tuvo su mejor partido, pero fue de los mejores ante Argelia, al igual que Giorgian de Arrrascaeta que, además, tuvo una chance clara de gol ante los africanos que no pudo definir de buena manera. Federico Valverde mostró un nivel superior al que había tenido en otros encuentros con la Celeste, asumió el rol que se busca de él y en más de una ocasión apareció incluso como un atacante más, una tarea que suele realizar en Real Madrid y que se le reclamó al momento de jugar en la Celeste.

¿Hay un once que toma forma para el estreno?

A exactamente 75 días del debut de Uruguay, de cierta manera se puede empezar a delinear un equipo teniendo en cuenta lo que buscó Bielsa en estos amistosos.

Con la duda de Rochet y Muslera en el arco, la defensa podrá tener a Guillermo Varela (a la espera del rol que busque darle el técnico a Nahitan Nández), Ronald Araujo, José María Giménez y Mathías Olivera. En el mediocampo, con Rodrigo Bentancur ya recuperado, lo tendría a él, Valverde, Ugarte y De Arrascaeta, con cuatro jugadores para tres lugares.

En ataque hoy la disputa ya pasó a ser entre Canobbio y Pellistri, Núñez terminaría siendo el “9”, con Maximiliano Araújo por izquierda.