El audio VAR de la jugada polémica en Peñarol vs. Racing: por qué no se cobró penal y qué dijo Marcelo de León

El gran triunfo de Racing por 2 a 1 frente a Peñarol el domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la novena fecha del Torneo Apertura tuvo una jugada polémica con un supuesto penal de Guillermo Cotugno sobre Gastón Togni.

En tal sentido, en las últimas horas se dio a conocer el audio del VAR en el que se explica la acción y se muestra el diálogo que Hernán Heras, árbitro principal, tuvo con sus compañeros de la cabina del videoarbitraje en la que estaban Daniel Rodríguez y Richard Trinidad.

“Situación de disputa en área penal” comienza diciendo el audio del VAR con una voz en off que luego continúa: “El jugador del equipo blanco y verde, en su carrera por la disputa del balón, contacta levemente con la pierna del rival dentro de su propia área por acción de juego. El árbitro, de manera correcta, valora la misma como no falta, ya que el jugador atacante invade el espacio del defensa haciendo que el contacto sea inevitable. El VAR, en su chequeo protocolar, revisa esta acción y la valora de la misma manera, confirmando la decisión de campo”.

“Mostrame cercano ahí. Quiero encontrar un contacto”, dice uno de los árbitros VAR en medio de la revisión de la jugada. “Es una acción de juego para mí, Richard”, le dice Daniel Rodríguez a Trinidad.

“El jugador de Racing está mirando el balón. Para mí no hay nada. Es una acción normal de juego”, coinciden los jueces.

Luego, al referirse a las cámaras y tomas, remarcan: “No hay ninguna (toma) cercana. No tenemos nada más que eso. No tenemos evidencia tampoco. Chequeo completo, Hernán”.

Hernán Heras en el partido entre Peñarol y Racing en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

Marcelo de León explicó por qué no se cobró penal de Guillermo Cotugno a Gastón Rogni

Marcelo de León, presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), habló en "La Mañana del Fútbol" (El Espectador Deportes) y dijo por qué sus compañeros no cobraron penal de Guillermo Cotugno sobre Gastón Togni en el partido del domingo que Racing le ganó 2-1 a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

"Con las tomas que vio el equipo arbitral no hay consideraciones para cobrar penal”, comenzó diciendo acerca de esa jugada para luego continuar: "El jugador de Peñarol va a buscar el balón y se tropieza con el jugador de Racing. El delantero de Peñarol se cruza adelante de su oponente que nunca busca generar el contacto. Es fortuito. Por eso no es penal”.

Además, el titular de Audaf aclaró otro hecho que generó polémica el domingo: “En Peñarol-Racing falló el monitor de campo durante cinco minutos. Se cambió rápidamente el monitor y quedó solucionado. Eso no impidió que funcionara el VAR ni que se dejara de revisar ninguna incidencia. La jugada de Togni con Cotugno se dio antes de que se rompiera el monitor”.

Por otra parte, De León hizo referencia a las declaraciones de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol que en sus estados de WhatsApp criticó la decisión arbitral: "Ruglio reitera tantas veces su intención de presionar con los estados que ya pierde el efecto que le quiere dar”.