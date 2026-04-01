El Nacional de Jorge Bava continúa trabajando a la espera del partido ante Central Español, que está fijado para el próximo viernes a las 20:30 horas en el Gran Parque Central. De todas formas, ya miran de reojo el debut por la Copa Libertadores 2026, que será el miércoles 8 de abril a las 19:00 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, situado en la ciudad de Coquimbo.

De acuerdo a la planificación establecida por el cuerpo técnico, este miércoles entrenarán en el Gran Parque Central a partir de las 17:00 y mañana lo harán en el mismo horario, pero en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Tras finalizar la práctica, quedarán concentrados los 22 futbolistas elegidos por el entrenador aguardando el cruce contra el palermitano en condición de local.

Si bien todavía no han definido los pasos a seguir para las jornadas del sábado y del domingo, es probable que uno de esos días descansen considerando que el martes realizaron doble turno de entrenamiento.

El itinerario de Nacional para el debut por Copa Libertadores de visitante frente a Coquimbo Unido

Gonzalo Carneiro celebra uno de los goles de Nacional junto con Maxi Gómez y Nicolás Lodeiro. Foto: Leonardo Mainé.

El próximo lunes 6 de abril, a 48 horas del estreno en el máximo certamen continental, la delegación de Nacional partirá pasando el mediodía desde el Aeropuerto de Carrasco rumbo al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, situado en Santiago de Chile. Allí realizará una escala para luego emprender viaje rumbo al Aeródromo La Florida, ubicado en La Serena, la capital de la región de Coquimbo.

Sobre la tarde del lunes ya estarán instalados en el hotel designado, que se encuentra en un lugar estratégico ya que está a solo 12 minutos del escenario del partido.

La actualidad del Nacional de Jorge Bava

Jorge Bava junto a Bruno Piano en Nacional y Montevideo City Torque. Foto: El País.

Desde que asumió la conducción técnica de Nacional el pasado 22 de marzo, Jorge Bava registra dos partidos dirigidos en el club. Su debut se produjo dos días después frente a Cerro Largo en el Gran Parque Central. El anfitrión fue muy superior desde el funcionamiento colectivo y terminó goleando 3-0 con las anotaciones de Tomás Verón Lupi, Juan Cruz de los Santos y Baltasar Barcia.

El encuentro siguiente fue de visita ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa. Después de 18 años sin visitar ese escenario con su gente, el tricolor jugó allí y cumplió. Tras comenzar perdiendo por el gol tempranero de cabeza de Salomón Rodríguez, lo revirtió con un doblete de Maxi Gómez y el gol de Gonzalo Carneiro para terminar ganando 3-2 y alcanzar los 16 puntos en el Torneo Apertura.

Después de la derrota de Peñarol contra Racing, el Bolso se ubica a tres de su tradicional rival y a cuatro de La Escuelita, el único líder luego de nueve jornadas.