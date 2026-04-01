Irak vs. Bolivia: el último clasificado al Mundial 2026 se define con un partido en Monterrey

La Eliminatoria para el Mundial 2026 se cierra con el último partido de los repechajes intercontinentales, donde Bolivia buscará retornar a la competición, luego de 32 años, ante Irak, que no la juega desde 1986. El partido a disputarse en Monterrey, se jugará a las 00:00 horas (DSports y DGO). En caso de igualdad en los 90, habrá un alargue de 30 minutos, y de no romperse la igualdad, habrá penales.

La selección del altiplano clasificó a la repesca tras vencer a Brasil en la última fecha, superando por dos unidades a Venezuela. Por su parte, Irak, que accedió a la final por su Ranking FIFA, terminó segundo en su grupo de Eliminatorias, por detrás de Arabia Saudita, y se impuso ante Emiratos Árabes Unidos con un penal en la hora, para meterse al repechaje.

Irak vs. Bolivia

Irak: Ahmed Basil; Husein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn, Aimar Sher, Amir Al-Ammari; Ali Al-Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ramiro Vaca, Gabriel Villamil; Miguelito Terceros, Moisés Paniagua, Juan Godoy. DT: Oscar Villegas.

Árbitro: Iván Bartom (El Salvador).

Asistentes: David Morán (El Salvador) y Antonio Pupiro (Nicaragua).

Cuarto: Said Martínez (Honduras).

VAR: Tatiana Guzmán (Honduras) y Guillermo Pacheco (México).

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey.