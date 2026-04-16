Top 12 del Uruguayo de rugby tuvo la segunda fecha: resultados, líderes y próximos partidos del torneo

El Top 12 del Campeonato Uruguayo de Clubes de rugby de Primera División tuvo el regreso de la actividad el fin de semana con la disputa de la segunda fecha del Torneo Apertura que dejó a tres equipos en lo más alto de la tabla de posiciones.

Luego de ganar sus respectivos encuentros de la segunda etapa, Old Boys, Old Christians y Lobos de Punta del Este tienen puntaje perfecto y lideran con 10 unidades cada uno.

El azulgrana, que había debutado con victoria, repitió en la segunda jornada al superar de forma contundente al Montevideo Cricket Club por 60 a 3, logrando el punto bonus ofensivo, algo que ya había conseguido también en el estreno de la temporada.

Los azules, por su parte, también lograron punto bonus ofensivo y también lograron su victoria haciendo 60 puntos, aunque en esta ocasión Ceibos, su rival, hizo siete.

Mientras tanto el equipo de Punta del Este también consiguió la bonificación ofensiva luego de vencer en cifras de 45 a 15 a PSG jugando en condición de visitante en el campo deportivo del Liceo Francés.

En uno de los grandes partidos que tuvo la tarde del sábado Carrasco Polo se impuso por 29-24 ante Los Cuervos, mientras que Trébol de Paysandú le ganó a Champagnat por 63 a 22 y Seminario logró la victoria frente al Círculo de Tenis de Montevideo por 34-10.

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura del Top 12

Tras casi un mes sin actividad, porque la primera fecha se había disputado el 14 de marzo y luego vino un parate por actividad internacional y Semana de Turismo, por detrás de los líderes Old Boys, Old Christians y Lobos aparece Carrasco Polo con 9 puntos.

Luego está Trébol de Paysandú con 6, Ceibos y Seminario aparecen detrás con 5, Círculo de Tenis acumula 4, Los Cuervos tienen 2, PSG está con un punto y cierran sin unidades Montevideo Cricket y Champagnat al no acumular victorias ni bonificaciones.

🔎 Lo que nos dejó la segunda fecha 👏🏻 #RugbyUruguayo🏉 pic.twitter.com/pkhOLa6lQ3 — Rugby Clubes (@RugbyClubesURU) April 11, 2026

La próxima fecha del Torneo Apertura del Top 12 de Primera División

La tercera fecha del Torneo Apertura del Top 12 de Primera División se jugará el sábado 18 de abril con los seis encuentros con choque de dos de los tres líderes incluidos.

Es que en Punta del Este, Lobos recibirá la visita de Old Christians, mientras que el otro puntero, Old Boys, enfrentará al Círculo de Tenis de Montevideo como visitante.

Los otros partidos de la etapa serán PSG-Trébol de Paysandú, Champagnat-Seminario, Ceibos-Carrasco Polo y Montevideo Cricket Club-Los Cuervos.