Vuelve la Nations Cup con Los Teros en escena: forma de disputa, participantes, cuándo y dónde juega Uruguay

La Unión de Rugby del Uruguay recibió una muy buena noticia: la confirmación de que se vuelve a jugar la Nations Cup con un formato renovado pero con varios partidos de nivel internacional para Los Teros de cara a la presencia celeste en el Mundial de Australia 2027.

World Rugby presentó el calendario de partidos de la primera World Rugby Nations Cup —nombre oficial—, que se disputará entre julio y noviembre de este año.

El partido inaugural del torneo tendrá lugar en Montevideo, el sábado 4 de julio con Los Teros recibiendo en el Estadio Charrúa a Georgia en un enfrentamiento que tendrá a los puestos 15 y 13 del ranking Mundial, respectivamente, en acción.

“En esta competición, las 12 federaciones clasificadas para la Copa del Mundo 2027 competirán en un entorno estructurado, diseñado para acelerar la competitividad, garantizando partidos internacionales anuales de gran relevancia, y oportunidades para generar ingresos. El atractivo calendario equilibra la distribución geográfica, el bienestar de los jugadores, los costos logísticos y las oportunidades de desarrollo, ofreciendo claridad a los aficionados, certeza a los equipos y oportunidades comerciales a las federaciones”, explicó World Rugby en su comunicación oficial sobre el certamen.

“Estas naciones representan los mercados de mayor crecimiento en el rugby, muchas de las cuales han dado pasos importantes en los últimos años gracias a programas específicos de desarrollo, una mayor inversión y niveles récord de participación de los aficionados. La Nations Cup les brindará una plataforma anual para medirse con rivales de nivel similar, perfeccionar sus sistemas, y optimizar sus experiencias de cara a Australia 2027”, agregó el organismo.

Santiago Arata con la ovalada en el partido entre Los Teros y Chile en el Estadio Charrúa. Foto: Estefanía Leal.

El formato de competencia de la World Rugby Nations Cup

Las 12 federaciones participantes competirán en dos grupos de seis, reflejando la estructura de la máxima categoría, el Nations Championship. Esto asegura un calendario consistente y de relevancia durante las ventanas internacionales de julio y noviembre. El Grupo A (América y Pacífico) tendrá a Canadá, Chile, Samoa, Tonga, Uruguay y Estados Unidos, reuniendo a federaciones de rápido crecimiento en ambos hemisferios.

El Grupo B (Europa, Asia y África) está compuesto por Georgia, Hong Kong China, Portugal, Rumania, España y Zimbabue, creando una serie competitiva e interregional con estilos de juego diversos.

A lo largo de ambas ventanas, cada equipo se enfrentará a todos los equipos del otro grupo en un formato de liguilla completa. Los puntos de partido se combinarán en una única tabla de clasificación, y a finales de noviembre la federación mejor clasificada de cada grupo se coronará campeona inaugural de la Nations Cup. “Esta estructura garantiza igualdad de oportunidades, equilibrio competitivo y una narrativa atractiva durante todo el año, tanto para aficionados como para las federaciones”, explicó World Rugby.

Brett Robinson, presidente de World Rugby. Foto: L'Equipe.

Brett Robinson: “Un hito importante para el rugby mundial”

Brett Robinson, presidente de World Rugby, habló tras darse a conocer el calendario y forma de disputa de la nueva Nations Cup y no ocultó la satisfacción por haber sumado una nueva competición internacional.

“La primera World Rugby Nations Cup es un hito importante para el rugby mundial. La competición crea oportunidades sin precedentes para que estos prometedores equipos se pongan a prueba, adquieran experiencia, inspiren a sus aficionados tanto en casa como fuera y expandan su presencia comercial”, dijo el dirigente.

“La celebración de la primera mitad del torneo en América refleja el enorme potencial de la región, desde la profunda pasión de los aficionados sudamericanos hasta las magníficas sedes y el creciente interés en el Norte”, remarcó el titular del organismo.

Robinson cerró hablando de los objetivos de los participantes y expresó: “Este es un torneo basado en el crecimiento, la conexión y la convicción de que cada federación debe tener un camino claro para competir y prosperar al más alto nivel”.

Pablo Lemoine, entrenador de Los Cóndores de Chile en el Mundial de rugby. Foto: AFP.

Selecciones participantes de la Nations Cup y grupos del torneo

Grupo A (América y Pacífico)

Canadá

Chile

Samoa

Tonga

Uruguay

Estados Unidos

Grupo B (Europa, África y Asia)

Georgia

Hong Kong China

Portugal

Rumania

España

Zimbabue

Rodolfo Ambrosio, entrenador de Los Teros. Foto: Prensa URU.

El calendario de Los Teros en la primera ventana de la Nations Cup 2026

El equipo del argentino Rodolfo Ambrosio jugará tres partidos como local en el Estadio Charrúa en la primera de las dos ventanas que tendrá la Nations Cup 2026.

El estreno de Los Teros será el sábado 4 de julio en lo que será el primer partido del torneo en el que la Celeste recibirá a Georgia a partir de la hora 14:00.

La segunda presentación de la selección uruguaya de rugby será el sábado 11 de julio frente a Rumania desde las 14:00 y en ese mismo horario, pero siete días después, el 18 de julio, el rival será Hong Kong China.

Mirá el calendario completo de la primera ventana de la Nations Cup acá.

Los Teros festejan en el duelo ante Chile en el Estadio Charrúa. Foto: Estefanía Leal.

¿Dónde ver los partidos de la Nations Cup de rugby en vivo?

La World Rugby Nations Cup se pondrá en marcha en el mes de julio con la primera ventana de tres partidos por equipos y luego tendrá la segunda instancia en noviembre.

El torneo será televisado para todo el mundo a través de la plataforma digital de RugbyPass TV, y en Uruguay en la región, los encuentros también se podrán ver mediante Disney+.