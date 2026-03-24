Con más de 3.000 personas se cerró el Seven en el Estadio Charrúa: Los Teros con un pie en el Mundial

El Circuito Mundial de Seven tuvo el fin de semana la segunda etapa de la División 2 con la Unión de Rugby del Uruguay como anfitriona en medio de un gran espectáculo de dos jornadas con 12 planteles en escena y la presencia de Los Teros ante su gente.

En medio de un gran despliegue, una importante inversión y mucho apoyo estatal y también privado, la URU estuvo a la altura de los acontecimientos para organizar el SVNS 2 que contó con la presencia de seis selecciones en la rama masculina y otras seis en la femenina.

El equipo de Gabriel Puig que tuvo como gran novedad el regreso a la convocatoria de Guillermo Lijtenstein, quien se había retirado a finales de 2025 pero volvió, sumó dos triunfos y tres derrotas para mantenerse en el cuarto lugar de la clasificación general a falta de una etapa para el cierre.

El try de Pedro Hoblog en la participación de Los Teros Seven en el Circuito Mundial. Foto: @Teros7s.

Los Teros Seven comenzaron su andar el día sábado con una muy buena victoria frente a Bélgica en cifras de 26 a 7, pero luego acumularon dos derrotas, una ante Estados Unidos por 29 a 14 y otra con Alemania 31 a 26 en un partido que estuvo muy cerca para Uruguay, pero que finalmente se le terminó escapando.

Ya en la jornada del domingo, la Celeste arrancó con otra sólida victoria por 33 a 0 frente a Canadá para comenzar el día con el pie derecho, pero en el último encuentro del torneo, volvió a perder con Kenia, tal como había ocurrido en Nairobi en la primera etapa, pero ahora por 22 a 14.

Con esos resultados, Los Teros Seven fueron cuartos en una etapa que tuvo a Estados Unidos como campeón en la rama masculina y a Argentina en la femenina en un Estadio Charrúa que luego del temporal del sábado, el domingo tuvo un colorido impresionante con más de 3.000 personas en las tribunas disfrutando de un gran torneo internacional.

Posiciones y próxima etapa del SVNS 2 del Circuito Mundial

Cumplidas las dos primeras fechas de la División 2 del Circuito Mundial de Seven, Estados Unidos encabeza las posiciones de la rama masculina con 38 puntos junto a Alemania, mientras que Kenia se ubica en el tercer lugar con 32 y cuarto está Uruguay con 28. En el quinto puesto aparece Canadá con 22, los mismos puntos que Bélgica, que por diferencia está sexto.

En la rama femenina, Argentina lidera con 40 unidades, Sudáfrica tiene 34 al igual que España, China tiene 28 y Brasil 22 al igual que Kenia.

Cabe recordar que los cuatro primeros equipos de cada rama se clasifican al Mundial de Seven que tendrá tres etapas: Hong Kong, Valladolid y Bourdeaux. En ese torneo los cuatro del SVNS 2 se unirán a los ocho que están jugando la División 1 del Circuito Mundial.

La tercera y última fecha del SVNS 2 será el próximo fin de semana, el 28 y 29 de marzo, en San Pablo, Brasil, y definirá los clasificados al Mundial en la rama femenina y masculina.