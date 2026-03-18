El plantel de Los Teros para el Sevens 2 que se jugará en Montevideo con el regreso de un histórico

Los Teros se aprontan para recibir un hecho histórico en Montevideo: la segunda etapa del Sevens 2 del Circuito Mundial que este fin de semana se jugará en el Estadio Charrúa.

En tal sentido, el entrenador Gabriel Puig definió el plantel para esta gran cita en la que por primera vez, el seleccionado de rugby reducido de Uruguay podrá jugar un torneo de esta magnitud y ante toda su gente.

“Cuando nos dijeron el año pasado que estaba esta oportunidad, le pedimos a la gente encargada que haga todo el esfuerzo para que esto suceda porque creo que es una gran oportunidad para que los chicos puedan jugar con sus familias, amigos y gente de sus clubes en las tribunas porque pasamos jugando del otro lado del mundo en horarios rarísimos y creo que esto es un lujo para nosotros”, remarcó en la presentación del evento el técnico celeste dándole suma importancia al hecho de ser anfitriones.

La principal novedad en los 13 convocados pasa por la vuelta de Guillermo Lijtenstein, el sanducero de 35 años que a fines de 2025 había anunciado su retiro de Los Teros Seven.

De cara a esta instancia y según pudo saber Ovación, la vuelta de Lijtenstein se debe a un pedido expreso del cuerpo técnico. “Se mete por necesidad. El equipo lo necesita, lo llamaron de apuro y se sumó”, confiaron desde la Unión de Rugby del Uruguay.

Esto no hace más que confirmar el grado de compromiso del sanducero que a los 14 años al servicio de Los Teros Seven le podrá sumar el 15 con este especial torneo en casa.

La lista de convocados de Los Teros Seven tiene a Ignacio Álvarez Akiki, Diego Ardao, Joaquín Cat, Tomás Etcheverry, Joaquín Fresnedo, Pedro Hoblog, Francisco Landauer, Guillermo Lijtenstein, Manuel Parodi, Iván Peters, Ignacio Rodríguez Bosch, Dante Soto y Alfonso Vidal.

Cabe recordar que el torneo se jugará entre este sábado 21 y el domingo 22 de marzo en el Estadio Charrúa y las entradas están a la venta a través de TickAntel con precios por día y abono para las dos jornadas.

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🗺️ NUESTRA HOJA DE RUTA PARA EL SVNS 2 DE MONTEVIDEO 🇺🇾#VamosTeros | @SVNSSeries pic.twitter.com/0aS9KKKePR — Teros 7's (@Teros7s) March 15, 2026

El estreno de Uruguay será el sábado desde la hora 12:09 frente a Bélgica, luego se medirá ante Estados Unidos a las 14:57 y a las 18:31 enfrentará a Alemania. El domingo mientras tanto, la Celeste comenzará la jornada ante Canadá a las 15:32, al tiempo que cerrará el certamen contra Kenia a las 18:48.

Los partidos del Sevens 2 del Circuito Mundial se podrán ver en vivo a través de Disney+.

Cabe recordar que luego de la etapa en Montevideo, el certamen tendrá su tercera y última etapa el 29 y 29 de marzo en San Pablo.