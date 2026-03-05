Circuito Mundial de Seven en Montevideo: países participantes, días, horarios de partidos y dónde verlo en vivo

El Circuito Mundial de Seven desembocará en Uruguay con la segunda etapa del segundo escalafón que tendrá al Estadio Charrúa como escenario y a Los Teros como anfitriones luego de haber disputado la primera fecha en febrero en Kenia.

La ciudad de Nairobi fue el escenario del comienzo de este torneo que cuenta con la presencia de seis selecciones buscando el ascenso al primer escalafón que tiene a los ocho mejores del mundo.

Los Teros, comandados por Gabriel Puig, finalizaron la primera fecha con un saldo de dos triunfos y tres derrotas. Cayeron en sus primeros dos encuentros con Alemania 19-14 y Estados Unidos 17-14 para luego vencer a Bélgica 38-14, perder con el anfitrión Kenia 17-7 y por último ganarle a Canadá por 43 a 12.

Con esos resultados, la Celeste quedó en el cuarto lugar de la general con 14 puntos y detrás del líder Alemania (20), Estados Unidos (18) y Kenia (16), mientras que por detrás de Uruguay aparecen Bélgica (12) y Canadá (10).

Lanzamiento de la etapa del Circuito de Seven 2 en Montevideo. Foto: Prensa URU.

Ahora, el Seven desembocará en Montevideo y este miércoles se presentó en sociedad la etapa que se disputará en el Estadio Charrúa entre el sábado 21 y el domingo 22 de marzo.

El evento se llevó a cabo en horas del mediodía en el Palacio Santos con la presencia del plantel celeste y el cuerpo técnico, autoridades de la Unión de Rugby del Uruguay (URU), de la Intendencia de Montevideo y de la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

El presidente Fabio Magno y el directivo Héctor Lorenzo y Losada encabezaron a la delegación de la URU en la conferencia que también tuvo a Lionel de Mello, Director de Deportes de la Intendencia de Montevideo, a Alejandro Pereda, director de la SND, y Mario Lubetkin, canciller de la República.

“Cuando nos dijeron el año pasado que estaba esta oportunidad, le pedimos a la gente encargada que haga todo el esfuerzo para que esto suceda porque creo que es una gran oportunidad para que los chicos puedan jugar con sus familias, amigos y gente de sus clubes en las tribunas porque pasamos jugando del otro lado del mundo en horarios rarísimos y creo que esto es un lujo para nosotros”, dijo Gabriel Puig, head coach de Los Teros Seven.

Gabriel Puig, entrenador de Los Teros Seven. Foto: Prensa URU.

“Estamos haciendo todo para poder quedar lo más arriba posible en la tabla, tenemos muchas ganas de ganar esta etapa y espero que nos acompañen todos en el Charrúa ese fin de semana porque la verdad que se siente cuando hay apoyo”, agregó.

Fabio Magno hizo hincapié en el crecimiento del Seven de Uruguay y comentó: “Hemos logrado, afortunadamente, que en el último tiempo se hable mucho de rugby no solo por logros de Los Teros sino del deporte en general que a nivel nacional se disputa en los más diversos sectores”.

“Es un evento deportivo que tiene que ver con el mundo, porque eso es lo que pregonamos en esta casa (Palacio Santos) como la relación entre la cultura y el deporte en este aspecto específico para poder desarrollar algo que llamamos diplomacia cultural y diplomacia deportiva”, contó el canciller Lubetkin, que agregó: “Para nosotros había un capítulo que faltaba y que va a continuar en este período que era el deporte, por eso para nosotros lanzar, anunciar o promover hoy el Sevens en Montevideo es emblemático. Al menos desde que asumí nunca lanzamos un evento deportivo de esta importancia internacional”.

Fabio Magno, Alejandro Pereda, Daniel Leites y Lionel de Mello en el lanzamiento del Seven 2 de rugby en Montevideo. Foto: Prensa URU.

El fixture del Sevens 2 en el Estadio Charrúa de Montevideo

Los Teros Seven se estrenarán en el certamen que se jugará entre el 21 y 22 de marzo en el Estadio Charrúa enfrentando a Bélgica a las 12:09 del sábado, día en el que también jugarán ante Estados Unidos a las 14:57 y contra Alemania a las 18:31.

El domingo, los celestes se medirán ante Canadá desde las 15:32 y cerrarán su participación a las 18:48 enfrentando a Kenia.

🗓️ Habemus 𝐅𝐈𝐗𝐓𝐔𝐑𝐄! 🙌🏼



¡Estos son los horarios y partidos confirmados para disputar en el @svnsseries de Montevideo! 🇺🇾



¿Qué esperas para asegurar tu lugar en el Charrúa? 🫵🏼 pic.twitter.com/OG2yUc6uKD — U.R.U. (@RugbyUruguay) March 2, 2026

Los equipos participantes del Sevens 2 en Montevideo

El torneo masculino que se llevará a cabo en el Estadio Charrúa entre el sábado 21 y el domingo 22 de marzo tendrá a las selecciones de Uruguay, Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos y Kenia.

Por otra parte, las selecciones que participarán del certamen de la rama femenina en Uruguay serán China, Kenia, Sudáfrica, España, Argentina y Brasil.

Jugadores de Los Teros Seven junto a las autoridades en el Palacio Santos. Foto: Prensa URU.

Dónde ver en vivo el Sevens 2 de Montevideo

El Sevens 2 que se jugará entre el sábado 21 y el domingo 22 de marzo en el Estadio Charrúa de Montevideo con el torneo de la rama masculina y también de la femenina, se podrá ver en vivo.

La señal que transmitirá el certamen será la de Disney+ para toda Latinoamérica, mientras que también habrá transmisión mediante la plataforma digital de RugbyPass.

Precio de las entradas para el Sevens 2 de Montevideo y dónde comprarlas

De cara al torneo que se llevará a cabo entre el 21 y 22 de marzo en el Estadio Charrúa de Montevideo, las entradas ya están a la venta.

El precio de los boletos es de $ 350 pesos las generales por jornada, pero está la chance del abono para los dos días que cuesta $ 500. Las entradas se venden a través de TickAntel.