Uruguay ganó dos medallas de plata y dos de bronce en el Sudamericano Indoor de Atletismo en Cochabamba
Al igual que en la edición 2025 del mismo certamen, la Celeste no consiguió títulos, pero mejoró la cosecha total con cuatro preseas.
La selección uruguaya de atletismo cerró su participación en el Campeonato Sudamericano Indoor disputado en Cochabamba, Bolivia, con un saldo de cuatro medallas: dos de plata y dos de bronce. Al igual que en la edición 2025, no consiguió títulos, pero mejoró la cosecha total de preseas.
La primera plata llegó a través de Lorena Aires en salto alto. La atleta alcanzó una marca de 1,73 metros y volvió a subirse al podio bajo techo, sumando así su tercera medalla en esta modalidad tras las obtenidas en 2020 y 2025. El oro fue para la brasileña María Eduarda de Oliveira con 1,79 metros, mientras que su compatriota Roberta Almeida también superó 1,73 y se quedó con el bronce en una prueba que contó con cuatro competidoras.
La otra medalla de plata fue para la posta femenina 4x400 metros integrada por Valentina González, Sofía Ingold, Millie Díaz y Antonella Bonomi, que registró un tiempo de 4:24.21. El oro quedó en manos de Bolivia (3:58.50), en tanto Colombia fue descalificado.
Las dos preseas de bronce llegaron gracias a la juvenil Antonella Bonomi, de 17 años. La fondista fue tercera en los 1.500 metros con 5:03.41 y repitió posición en los 3.000 metros con 11:04.53. En ambas pruebas estableció récord nacional en las categorías sub-18 y sub-20.
Entre los otros resultados destacados de la delegación celeste, Emiliano Lasa fue cuarto en salto largo con 7,66 metros y Sebastián Daners terminó cuarto en salto alto con 2,05. También compitieron Gonzalo Gervasini (5º en 1.500 m), Martín Cuestas (6º en 3.000 m), Sofía Ingold (6ª en 60 m con vallas), Millie Díaz (7ª en triple salto), Gaspar Geymonat (8º en 3.000 m) y Aldo Monteiro (8º en salto largo).
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