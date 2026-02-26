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El País Ovación Multideportivo

Juan Álvarez se jugó la clasificación al Visa Open de Argentina: quedó a seis golpes de acceder al certamen

La última victoria internacional destacada de Juan Álvarez fue en Bolivia en el 2017 disputando el Abierto de dicho país. Todas las miradas estarán ahora en su actuación.

Rafael Rodríguez Larreta
26/02/2026, 03:20
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Juan Álvarez, golfista uruguayo.
Juan Álvarez, golfista uruguayo.

El jugador uruguayo Juan Álvarez disputó el pasado lunes la clasificación para jugar el Visa Open de Argentina.

Jacob Bridgeman quedó para la historia: logró su primera victoria en PGA Tour en el Genesis Invitational

Este importante torneo corresponde al prestigioso Korn Ferry Tour que vuelve a Argentina a hacer una de sus paradas más esperadas.

El profesional uruguayo hizo 71 golpes, quedando a seis de la clasificación. Queda claro que el nivel de competencia es muy alto y si bien Álvarez es capaz de lograr tales hazañas, no es para nada fácil.

Álvarez no hizo una mala ronda, pero no se pudo embalar para dar pelea. Cabe destacar que El Bola logró finalizar segundo en este torneo en la edición del 2015 superando a figuras emblemáticas como el mismo Ángel Cabrera en lo que fue una recordada participación.

De todas formas hay que mencionar que Álvarez está intentando competir a este nivel y siga jugando los torneos profesionales más importantes de la región como lo viene haciendo.

El talento que tiene este golfista permite seguir creyendo que pronto pueda tener una buena semana y dar el batacazo como lo ha hecho en el pasado.

La última victoria internacional destacada de Juan Álvarez fue en Bolivia en el 2017 disputando el Abierto de dicho país. Todas las miradas estarán ahora en su actuación.

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