Los Teros Seven consiguieron dos triunfos sobre Bélgica y Canadá en Nairobi; perdieron tres encuentros

Los Teros salieron a escena este fin de semana en el Circuito Mundial de Seven que se disputó en Nairobi, Kenia, donde el equipo de Gabriel Puig sumó dos triunfos y tres derrotas en sus cinco presentaciones.

En la madrugada del sábado, los celestes arrancaron muy bien el encuentro ante Alemania con un 14-0, pero los europeos lo terminaron dando vuelta y ganaron en cifras de 19 a 14.

Más tarde, el rival de Uruguay fue Estados Unidos, que venció a Los Teros Seven por 17 a 14 después que el equipo uruguayo comenzara ganando otra vez con un contundente 14-0.

En el tercer encuentro del sábado llegó la primera alegría para los de Gabriel Puig que vencieron a Bélgica con un claro 38-14 en el que los celestes pudieron mostrar su mejor versión.

Ya en los partidos que se jugaron este domingo, Uruguay comenzó la jornada con derrota ante el anfitrión Kenia por 17 a 7, pero se despidió de Nairobi con una sonrisa luego de ganarle con autoridad a Canadá en cifras de 43 a 12.

En la tabla general, Los Teros se ubican en el cuarto lugar (posición de clasificación al Championship) y ahora, lo próximo será el 21 y 22 de marzo en el Estadio Charrúa de Montevideo.