Argentina y el gran sueño del Mundial de rugby en Sudamérica que también incluye a Uruguay: los detalles

Mientras los ojos de los fanáticos del rugby miran bastante de reojo hacia a Australia, país que será anfitrión de la Copa del Mundo en 2027, en Sudamérica empieza a gestarse un sueño porque Argentina se proyecta recibir el Mundial 2035.

“En el marco del fortalecimiento estratégico del rugby regional, la Unión Argentina de Rugby (UAR) avanza en su postulación oficial para organizar la Copa del Mundo de Rugby 2035”, publicó la UAR en su web oficial.

Se trata de un proyecto con Argentina a la cabeza pero con la firme intención de sumar a toda la región y es por eso que se trabaja en conjunto con Sudamérica Rugby para integrar a las uniones de Brasil, Chile y Uruguay, consolidando una propuesta que refleja el desarrollo del rugby en el continente.

En tal sentido, por estos días se están dando una serie de reuniones importantes en suelo argentino con la presencia de Alan Gilpin, Director Ejecutivo (CEO) de World Rugby, que se encuentra de visita en el país vecino y que también viajará a Montevideo para ser parte del Sevens 2 que el fin de semana se jugará en el Estadio Charrúa.

Las reuniones tienen el propósito de continuar con el análisis de viabilidad de Argentina como sede del máximo evento global que en 2027 llegará a Australia y que en 2031 se disputará en Estados Unidos.

De esas reuniones participarán Gabriel Travaglini, Presidente de la UAR, Félix Páez Molina, vicepresidente de la UAR, Agustín Pichot, miembro del Consejo de World Rugby, y Sol Iglesias, Gerente General de la UAR.

La candidatura de 2035 representa un objetivo federal y un proyecto de legado que trasciende nuestras fronteras. Recibir a Alan Gilpin para avanzar en este análisis técnico es un paso fundamental para demostrar que la región está preparada. Queremos un mundial que refleje la pasión y el desarrollo que el rugby ha logrado en cada rincón de nuestro territorio”, dijo Gabriel Travaglini.

Fabio Magno, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Qué dicen desde la Unión de Rugby del Uruguay sobre el proyecto del Mundial 2035 en Sudamérica

Desde la Unión de Rugby del Uruguay, el presidente Fabio Magno se hizo eco de la publicación de la Unión Argentina, que escribió en su cuenta de “X”: “En el marco del fortalecimiento estratégico del rugby regional, la Unión Argentina de Rugby (UAR) avanza en su postulación oficial para organizar la Copa del Mundo de Rugby 2035”.

Magno citó ese posteo y escribió: “Excelente Amigos! Desde @RugbyUruguay todo nuestro apoyo y esfuerzo para lograr este acontecimiento histórico!”.

Por otra parte, otro directivo de la URU confió a Ovación que “es así como dicen en Argentina y Alan va a venir a Uruguay por el Seven pero también para ver la realidad del rugby uruguayo y ver si hay condiciones para ser subsede”.