Empezó el Campeonato Uruguayo de rugby y ya hay cuatro líderes: los resultados, la tabla y próxima fecha

Con seis partidos se puso en marcha en la jornada del sábado el Torneo Apertura correspondiente al Top 12 del Campeonato Uruguayo de rugby de Primera División que dejó a cuatro clubes como punteros.

La tarde comenzó con la muy buena victoria de Lobos de Punta del Este jugando como local ante Champagnat. El equipo de Maldonado derrotó por 57 a 12 a los de Punta Carretas y lograron además el punto de bonificación por anotar más de cuatro tries en el encuentro.

Luego continuó la etapa y llegó otro abultado triunfo como el de Old Christians frente al Montevideo Cricket Club en cifras de 59 a 7 en su campo deportivo de San Patricio en un partido en el que los azules, que definieron el Campeonato Uruguayo del 2025, sumaron el punto de bonificación ofensiva.

Por otra parte y jugando como visitante en el campo deportivo del Liceo Francés, el Círculo de Tenis de Montevideo se estrenó con una gran victoria frente a PSG por 21 a 19 en un partido en el que el local se llevó el bonus defensivo al perder por menos de siete puntos.

También en condición de visitante se dio la victoria de Ceibos ante Seminario en el Parque Cupra, donde la visita se impuso en cifras de 32 a 24 logrando la bonificación ofensiva para convertirse en uno de los líderes.

Otro de los visitantes que se llevó el triunfo en esta primera fecha fue Old Boys, el vigente campeón del Uruguayo de Rugby que en Camino Mendoza derrotó a Los Cuervos en cifras de 29 a 17 con bonus ofensivo incluido para picar en punta.

En el otro encuentro de la primera fecha, el que cerró el sábado de rugby, Carrasco Polo fue local en el Estadio Charrúa y venció a Trébol de Paysandú por 20 a 18 en un encuentro en el que los sanduceros se llevaron la bonificación defensiva.

Cuatro líderes en el Top 12 de Primera División

Tras la disputa de la primera fecha este sábado, son cuatro los punteros que tiene el Campeonato Uruguayo de rugby: Old Boys, Old Christians, Lobos de Punta del Este y Ceibos.

🔎 ¡Así fue la primera fecha en el Top 12!



Resultados y posiciones tras la primera jornada oficial. #RugbyUruguayo🏉 pic.twitter.com/JyhkDJxuNA — Rugby Clubes (@RugbyClubesURU) March 14, 2026

Los detalles de la próxima fecha del Top 12 de Primera División

La próxima fecha será la segunda y se jugará recién el sábado 11 de abril con los siguientes partidos: Trébol de Paysandú vs. Champagnat, PSG vs. Lobos de Punta del Este, Seminario vs. Círculo de Tenis de Montevideo, Old Christians vs. Ceibos, Old Boys vs. Montevideo Cricket Club y Los Cuervos vs. Carrasco Polo.

Cabe recordar que la forma de disputa del Uruguayo 2026 es igual a la del 2025: Torneo Apertura y Clausura con semifinales y final en cada certamen y si un equipo gana los dos, será el mejor de la temporada, pero si difieren, se deberá jugar una final por el título prevista para el sábado 21 de noviembre en el Estadio Charrúa.