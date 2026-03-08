Peñarol se recuperó, no falló en el clásico ante Selknam y logró su primer triunfo en el Super Rugby Americas

Era una gran chance para cambiar la pisada y Peñarol la aprovechó. El equipo de Ivo Dugonjic no le dio opciones a Selknam en el Estadio Charrúa y lo derrotó en el clásico del Super Rugby Americas en cifras de 40 a 27 para sumar su primer triunfo en la temporada 2026.

Luego de las caídas con Capibaras en Rosario y Tarucas en Montevideo, la franquicia uruguaya volvió a ser local y esta vez no falló, aunque claro está que hay que mencionar que el conjunto chileno tenía 22 ausencias por jugadores afectados a la selección que el viernes enfrentó a Italia XV y contó con varios debutantes.

Lo cierto es que Peñarol Rugby supo hacerse fuerte y con tries de Joaquín Myszka en dos oportunidades y uno de Mateo Perillo, Tomás Baca Castex, Sebastián Pérez y Justo Ferrario, quien además puso cinco conversiones, para sellar un muy buen triunfo en casa.

Con este resultado, los de Ivo Dugonjic salieron del último lugar de la tabla de posiciones ya que consiguieron el punto de bonificación ofensiva al anotar más de cuatro tries en este encuentro.

Cabe recordar que la tercera fecha del Super Rugby Americas se había puesto en marcha el viernes con el triunfo de Pampas XV frente a Capibaras en Buenos Aires por 25 a 20 y el de Tarucas ante Dogos por 29 a 26. Hoy jugarán Cobras y Yacaré en San Pablo.