Super Rugby Americas: arrancó el torneo con una dura derrota del campeón Peñarol ante el debutante Capibaras

Después de haber conseguido en 2025 su tercer título en el Super Rugby Americas, Peñarol apostó a una renovación de plantel y en su estreno no la pasó nada bien en Rosario, donde visitó al debutante Capibaras con una dura derrota en cifras de 34 a 7.

El equipo de Ivo Dugonjic salió a la cancha con Francisco Suárez, Joaquín Myszka y Agustín Iglesias; Bautista Cat, Manuel Rosmarino; Pedro Suárez, el capitán Lucas Bianchi, Manuel Ardao; Alejandro Molinas y Justo Ferrario; Ignacio Facciolo, Joaquín Suárez, Juan Manuel Alonso, Tomás Baca Castex y Santiago Marolda.

El local, que pisó fuerte, arrancó de muy buena manera dominando line, scrum y con mucha disciplina, algo que no tuvo el aurinegro, que en la primera parte concedió siete penales.

Fue así que el local se puso en ventaja, pisó el acelerador y la primera parte la terminó con un contundente 31-0 que fue demasiado para un Peñarol Rugby que no supo cómo responder.

Peñarol perdió en su estreno en el Super Rugby Americas 2026. Foto: SRA / Gaspafotos.

En el complemento, Capibaras bajó la intensidad y hubo algún intento de mejora por parte del Carbonero, que descontó con un try de Sebastián Pérez para acortar las diferencias.

Un penal para el anfitrión dejó el resultado final con un 34-7 a favor de Capibaras, que ante su gente, se estrenó con una gran victoria en el Super Rugby Americas que el viernes por la noche había tenido el triunfo de Tarucas de Tucumán 41-13 frente a Selknam de Chile. En la jornada del sábado también se dio la victoria de Pampas frente a Yacaré por 30 a 17 en Paraguay.

Este lunes a las 20:00 horas juegan Dogos de Argentina y Cobras de Brasil en Córdoba, para cerrar la primera jornada en partido que se podrá ver en vivo a través de Disney+.

Capibaras 34-7 Peñarol

En Rosario, el debutante pisó fuerte y despachó al vigente campeón del Super Rugby Americas con una contundente victoria para redondear un gran estreno en esta competencia y ante su gente.

Tarucas 41-13 Selknam

En Tucumán, Tarucas se despachó con una gran victoria ante Selknam de Chile, al que venció con un categórico 41-13 para comenzar el Super Rugby Americas con una sonrisa.

Yacaré 17-30 Pampas

Jugando como visitante en el Héroes de Curupayty de Asunción, Pampas arrancó con todo y consiguió una importante victoria ante Yacaré por 30 a 17 en la primera jornada del certamen continental.