Anderson Maldonado es el nuevo campeón de Rutas de América 2026; Leonel Rodríguez se coronó en la última etapa

El ciclista de Náutico Anderson Maldonado es el nuevo campeón Rutas de América 2026 tras la última etapa, que se corrió este domingo entre Punta del Este y Montevideo para completar los siete días de carrera desde que comenzó el pasado lunes con la contrarreloj en Fray Bentos.

El pelotón se puso en marcha pasadas las 08:40 en la Pista de ciclismo Walter Moyano de Punta del Este para emprender camino hacia Montevideo. La de este domingo es una jornada con poco viento, que además pega a favor una vez que los corredores tomaron la Ruta 9 desde San Carlos hacia la capital del país.

Los corredores del Náutico Boca del Cufré encabezan el pelotón rodando en una escalera abierta, en la que también pasan ciclistas de equipos menores que colaboran. El grupo va tranquilo, por ahora no hubo ataques de los equipos que tienen representantes cerca de la general.

Quizás están esperando estar más cerca de la llegada o quizás solo van por la etapa, porque el líder viene con piernas y será difícil que le saquen mucho tiempo en los últimos kilómetros de la semana.

La caravana multicolor recorrió el país desde el litoral hasta el este y ahora viajará hasta la capital para llegar en la Rambla República de México, en las puertas del Sofitel Carrasco, al igual que ha sido en las últimas ediciones de la tradicional prueba de semana de Carnaval.

La llegada fue sobre las 12 horas y Leonel Rodríguez se coronó en la última etapa con el mejor tiempo para Náutico. Sergio Fredes y Lucas Gaday completaron el podio.

👉 Anderson Maldonado es el nuevo campeón Rutas de América 2026; Leonel Rodríguez se coronó en la última etapa.



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Cómo llegaba el pelotón de Rutas a Montevideo

La séptima y última etapa de Rutas de América 2026 de este domingo 22 de febrero comienza en la Pista de ciclismo “Walter Moyano” de Punta del Este, a pasos del Centro de Convenciones.

La concentración es a las 07:45 de la mañana y la largada oficial está fijada para las 08:30 horas. Con exactamente 151 kilómetros para recorrer, se estima que la carrera llegue alrededor de las 12:00 horas del mediodía a Montevideo.

El recorrido comienza por la Ruta Perimetral, luego se desvía hacia la Ruta 39 rumbo a San Carlos y posteriormente se gira hacia mano izquierda por la Ruta 9, para poner el rumbo hacia Montevideo.

Después se toma la Ruta 8 y luego la 101, ya entrando a la zona metropolitana de la capital del país.

Largada desde Punta del Este, última etapa de Rutas de América 2026. Foto: Ricardo Figueredo.

Luego del pasar por el Aeropuerto de Carrasco, se toma la Av. de las Américas y se dobla a la izquierda por Av. Carlos Recine hasta la rambla.

Finalmente, se continúa por la rambla hasta llegar frente al Sofitel Carrasco.

En cuando a las dificultades climáticas, se espera una jornada nublada y relativamente fresca, con algo de viento y ráfagas 27 km/h, que pegaría desde el este. Es decir, a favor durante prácticamente toda la etapa, salvo al inicio por ruta Perimetral y 39 hasta San Carlos.

Eso permite presumir una carrera rápida una vez que el pelotón tome la Ruta 9 hacia Montevideo (oeste). Pero tratándose de la última oportunidad para luchar por la general y tal como se han desarrollado las etapas anteriores, no es descabellado pensar en un ataque tempranero de los equipos que tienen representantes cerca en la clasificación.

El Náutico deberá rodar en cabeza del pelotón para neutralizar los ataques, así que la estrategia de los rivales debería ser dejar a los líderes desamparados, sin sus peones.

Si el pelotón llega en una pieza a Montevideo, o al menos un pelotón selecto de favoritos, los ataques van a ser pensando en coronar la última etapa, generalmente la más codiciada. Porque si se diera una llegada masiva al sprint, todos saben que Leonel Rodríguez es la rueda a vencer. Se avisora un gran final en la capital.