Campeonato Uruguayo de rugby: equipos, forma de disputa, fixture de la temporada y detalles del torneo

El rugby de Uruguay sigue sumando actividad y ahora se viene el inicio del Campeonato Uruguayo de Primera División que tendrá la presencia de 12 equipos con el mismo formato de la temporada 2025 que tuvo a Old Boys como campeón luego de vencer en la final a Old Christians.

El 2026 será el año previo al Mundial de Australia 2027 y a nivel de clubes, la Unión de Rugby del Uruguay buscará potenciar la actividad local que tuvo un importante cambio en su forma de disputa de cara a 2025 y que ahora mantendrá el formato que tuvo gran éxito.

Es que los 12 equipos participantes jugarán el Torneo Apertura en el inicio de la temporada con 11 fechas, todos contra todos, para luego avanzar los primeros cuatro a las semifinales de la Copa de Oro, mientras que los que queden ubicados entre el quinto y octavo lugar disputarán las semis de la Copa de Plata y los que terminen entre el noveno y el duodécimo puesto, irán a semis de la Copa de Bronce.

Esa forma de disputa se replicará de la misma manera para el Torneo Clausura, que tiene previsto su inicio para el 1 de agosto.

Si un equipo gana los dos certámenes, se consagrará automáticamente como campeón del Uruguayo, pero si eso no ocurre, el calendario marca que deberá jugarse una gran final entre el mejor del Apertura y el mejor del Clausura el sábado 21 de noviembre en el Estadio Charrúa.

Los clubes que serán parte del Top 12 de Primera División son Old Boys, Old Christians, Trébol de Paysandú, Carrasco Polo, Los Cuervos, Montevideo Cricket Club, Seminario, Champagnat, PSG, Lobos de Punta del Este, Ceibos y el Círculo de Tenis de Montevideo.

😏 ¡Qué placer verte otra vez!



🧵 Así inicia oficialmente la actividad. #RugbyUruguayo🏉 pic.twitter.com/6r89jIi4Cr — Rugby Clubes (@RugbyClubesURU) March 12, 2026

En lo que respecta a los detalles de la primera etapa del Torneo Apertura del Top 12 (Primera División), este sábado se jugarán los seis encuentros. A las 14:15 y en Camino Mendoza, Los Cuervos recibirán al vigente campeón Old Boys con Esteban Filipanics como referee principal.

A las 15:30 y en su cancha de Punta del Este, Lobos enfrentará como local a Champagnat con el arbitraje de Rodrigo Masciadri.

Luego, desde las 15:45 habrá otros tres juegos ya que Old Christians enfrentará en su campo deportivo de San Patricio al Montevideo Cricket Club con Armen Abi-Saab como árbitro principal, Seminario tendrá la visita de Ceibos en el Parque Cupra con Roberto Barreiro y PSG se medirá ante el Círculo de Tenis de Montevideo en el campo deportivo del Liceo Francés con Claudio Cattivelli.

Por último y desde la hora 18:00, Carrasco Polo recibe la visita de Trébol de Paysandú en su cancha del Camino Servando Gómez con Marcelo Piñeiro al frente del arbitraje.

El festejo de los jugadores de Old Boys que lograron el Uruguayo de Rugby ante Old Christians. Foto: Leonardo Mainé.

El fixture del Campeonato Uruguayo de Rugby 2026