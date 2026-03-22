Alan Gilpin, CEO de World Rugby, con Ovación y la chance del Mundial en Sudamérica: “Uruguay tendrá un papel relevante"

En días en los que el rugby ganó protagonismo en la región con la disputa del SVNS 2 en el Estadio Charrúa y la confirmación del fuerte interés de Argentina por organizar la Copa del Mundo 2035, Alan Gilpin, CEO de World Rugby, visitó Uruguay y habló con Ovación acerca de varios temas.

Llegó a Montevideo por tercera vez desde 2014, año en el que vio en el Estadio Charrúa la clasificación de Los Teros al Mundial de Inglaterra 2025. “Había gente incluso colgada en las tribunas para poder ver ese partido. Creo que la pasión de los aficionados al rugby aquí es realmente extraordinaria”, recordó.

Además, el británico reconoció algo que le gustó de Uruguay respecto a su ciudad de origen: “No suelo ver tanto cielo azul en Londres (risas)”.

El ejecutivo habló del interés de Argentina por ser sede del Mundial de Rugby 2035, de los países de Sudamérica que podrían sumarse y la chance de Uruguay, del apoyo de World Rugby a la región y de los importantes desafíos que enfrenta actualmente su organización.

Alan Gilpin, CEO de World Rugby, en entrevista con Ovación. Foto: Leonardo Mainé.

¿Tu visita a Sudamérica se dio por el Seven o también por el interés de Argentina de ser sede del Mundial 2035?

En parte para asegurarme de estar aquí para el SVNS 2 este fin de semana, porque trato de visitar distintos lugares y asistir a varios eventos de Seven. Para nosotros es importante apoyar tanto la segunda división como la principal. Vine con muchas ganas de estar en el HSBC Sevens, pero también de poder dedicarle tiempo al rugby de Sudamérica, reunirme con Agustín Pichot, con Pino (Sebastián Piñeyrúa), con Francisco Irarrazaval (CEO de Sudamérica Rugby) y con el equipo. Siempre hay mucha actividad con ellos, no solo con el Super Rugby Américas, sino también con planes a futuro, como el regreso del Americas Rugby Championship en los próximos años, algo que ojalá se concrete. Hay muchas conversaciones sobre las competencias de la región así como la ambición de Argentina de poder organizar la Copa del Mundo en 2035, algo que es realmente muy emocionante.

¿Qué me podés decir de esa visita a Argentina?

Estuve solo tres días o mejor dicho, dos días y medio, en Buenos Aires. Allí pasé tiempo con Agustín Pichot (integrante del Consejo de World Rugby), Gabriel Travaglini (presidente de la Unión Argentina de Rugby) y Francisco Irarrazaval, es decir, con la Unión Argentina, pero también volví a conversar con el gobierno argentino sobre la aspiración de organizar la Copa del Mundo de 2035, lo cual es fantástico. Recibimos con agrado esa ambición y ese interés.

¿Esa idea toma forma?

Absolutamente. Hemos mantenido muy buenas conversaciones. Sabemos que esto es algo que no solo interesa a Argentina, sino también al rugby sudamericano en su conjunto de cara al futuro y eso es muy positivo desde nuestra perspectiva. También hay otros países interesados, por lo que vamos a continuar esas conversaciones durante este año y el próximo, y evaluar qué es viable para 2035. Pero el interés de Argentina y de Sudamérica es realmente claro y muy sólido.

¿Te gusta la idea de Argentina como sede en 2035?

Sí, creo que en Sudamérica hay un conjunto de países apasionados y comprometidos con el desarrollo y el crecimiento del rugby que continúa aumentando la cantidad de jugadores, algo que no ocurre en todas partes del mundo. En algunas regiones, la participación no crece al mismo ritmo que en Sudamérica. Y creo que Argentina es un país que ha sido competitivo en muchas Copas del Mundo, cuenta con excelentes sedes, muy buena infraestructura, aeropuertos, hoteles y sistemas de transporte, además de una economía que claramente está mejorando. Todos esos son los ingredientes que necesitamos, junto con una hinchada muy apasionada y un destino al que los aficionados al rugby de todo el mundo querrían viajar. Por lo tanto, creo que Sudamérica tiene todos los elementos necesarios para organizar un excelente Mundial de Rugby.

Alan Gilpin, CEO de World Rugby. Foto: Leonardo Mainé.

¿Toma forma la idea de que se incluyan más países de la región como Brasil, Chile y Uruguay?

El plan inicial de Argentina, junto con el rugby sudamericano, es tener una especie de sede central del torneo en Argentina, pero también disputar partidos aquí en Montevideo, en Chile y posiblemente en Brasil. Aún quedan muchas instancias de discusión por delante, pero ellos lo ven como un torneo para toda la región.

¿Qué opinión tenés sobre el rugby sudamericano?

Está en pleno crecimiento. Creo que el rugby sudamericano, no solo el argentino, está en expansión. Argentina ha sido durante mucho tiempo un gran competidor en las Copas del Mundo de Rugby. Y ahora, claramente, Uruguay está mucho más consolidado, clasificando de manera consistente al Mundial. A eso se suma también Chile. Y en la Copa del Mundo femenina del año pasado, que fue excelente, contamos con la participación de Brasil. Después si observamos el Seven, tanto en la rama masculina como en la femenina, vemos que los países sudamericanos también están compitiendo en ambas modalidades. Por lo tanto, el rugby en Sudamérica está creciendo de manera sostenida. Aumenta la cantidad de chicos y chicas que practican este deporte, lo cual es clave para seguir desarrollándolo y manteniendo la competitividad. Y desde World Rugby estamos realmente entusiasmados con este fin de semana de Seven aquí.

¿Qué diferencias observas entre el rugby sudamericano y el de primer nivel?

Argentina está en lo más alto y ha estado en ese grupo de élite de nuestro ranking mundial. En cuanto a Uruguay, creo que continúa creciendo año a año y mejorando su rendimiento. El Super Rugby Americas, que es una gran competencia para el desarrollo de los seleccionados nacionales, está contribuyendo a ese proceso. Eso está ayudando a que Uruguay, Chile y ahora Paraguay, entre otros, sean mucho más competitivos en el escenario internacional. Claramente, Argentina está por delante. Tiene una trayectoria más larga en el nivel de élite del juego, pero estamos viendo un progreso muy significativo del rugby sudamericano. Por eso, Sudamérica es hoy una región realmente importante para el rugby. Tenemos un fuerte foco en Norteamérica, con Estados Unidos como sede de la Copa del Mundo 2031 y de la Copa del Mundo femenina 2033, pero entendemos esto como un plan para todo el continente americano y una oportunidad para toda América, no solo para Norteamérica.

¿Y al rugby uruguayo cómo lo ves?

Le comentaba a Francisco Irarrazaval que mi primera experiencia vinculada a una Copa del Mundo de Rugby fue en Australia 2003, cuando Uruguay se había clasificado y jugó un partido en Sídney frente a Georgia que terminó ganando, pero que era una final para los dos. Esa fue la primera vez que realmente me enamoré del rugby uruguayo. De hecho, tengo una camiseta de ese partido, que forma parte de esa historia. Y si uno observa cuánto han avanzado desde entonces: volvieron a clasificarse para los Mundiales de Inglaterra 2015, Japón 2019 y Francia 2023. Hoy están claramente en ese proceso de crecimiento y, para un país tan pequeño en términos de cantidad de jugadores potenciales, han hecho un trabajo realmente notable.

Alan Gilpin, CEO de World Rugby. Foto: Leonardo Mainé.

¿Cómo analizan desde World Rugby el crecimiento de Uruguay en los últimos años?

Como algo fantástico. Y, nuevamente, nos gustaría seguir apoyándolos. Hemos respaldado el Super Rugby Americas desde sus inicios y continuamos haciéndolo. Hoy, de hecho, estamos en reuniones para analizar cómo sostener ese apoyo hacia el futuro porque está claro que esa competencia y sus franquicias son fundamentales para el desarrollo de los seleccionados nacionales, en particular en el caso de Uruguay y Chile. Han hecho un gran trabajo, lo siguen haciendo. Además, Uruguay es un gran anfitrión para nosotros. No es la primera vez que organiza competencias de Seven, por lo que es una pieza importante para el crecimiento de esta región.

¿Qué pensás que le falta a los países de esta región para llegar al alto nivel?

Creo que continúan avanzando en ese proceso porque siguen clasificando a las Copas del Mundo. La Nations Cup y el Nations Championship, que comienza este año, son importantes para Uruguay, Chile y otros países, porque necesitan contar con la certeza de competir en un nivel adecuado. Este año, en julio y noviembre, durante la Nations Cup, enfrentarán a equipos con los que normalmente no se miden. Eso les dará la oportunidad de seguir progresando y, ojalá, de disputar partidos de forma regular frente a los mejores equipos de cara a las futuras Copas del Mundo.

¿Cómo es el apoyo de World Rugby a Sudamérica?

De muchas maneras. Financieramente, existe inversión de World Rugby tanto en competencias como el Super Rugby Americas, así como apoyo económico directo a las uniones y a las federaciones nacionales. Pero además, la semana pasada hubo colegas nuestros aquí trabajando en el desarrollo de oficiales de partido y árbitros, así como en la preparación física y el acondicionamiento. Es decir, hay múltiples áreas de conocimiento del rugby en las que podemos contribuir para seguir elevando el nivel del rugby en Sudamérica.

¿El apoyo será mayor o consideran que es suficiente?

Continúa aumentando y creciendo, sí. Y nuestra inversión, particularmente en las competencias, también está en expansión.

¿Cómo ves al Super Rugby Americas?

Es una competencia fantástica que es muy importante para el rugby sudamericano. Con cuatro provincias argentinas participando, aporta una verdadera base de fortaleza y profundidad al programa de Los Pumas. Es notable ver cómo jugadores pasan directamente desde los equipos del Super Rugby Americas a Los Pumas, lo que demuestra el nivel de rugby que se está jugando. Y el hecho de que Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay compitan frente a ese nivel es precisamente lo que está elevando su propio rendimiento en el plano internacional. Por lo tanto, es un pilar muy importante para el rugby sudamericano y vamos a seguir apoyándolo.

Alan Gilpin, CEO de World Rugby. Foto: Leonardo Mainé.

¿La organización de torneos de Seven en Uruguay es un buen test para la Copa del Mundo en los próximos años o no lo toman tan así?

Es importante organizar eventos internacionales aquí. La Copa del Mundo tiene otra escala, es un evento de enorme magnitud, por lo que el Seven representa una oportunidad distinta. Pero, nuevamente, Uruguay ha sido un gran anfitrión para nosotros en este tipo de torneos, tanto en el pasado como este fin de semana, lo cual resulta muy excitante. Y estoy seguro de que, si una Copa del Mundo llega a Sudamérica, Uruguay tendrá un papel muy relevante en su organización.

Uruguay ya organizó varios torneos internacionales y lo hizo bien. ¿El Mundial es un siguiente paso?

Sí, acá se jugó Nations Cup, World Rugby U20 Trophy, Americas Rugby Championship… Creo que todos son elementos que van construyendo ese proceso. Todos esos pasos van construyendo esa oportunidad. Y si Sudamérica va a organizar la Copa del Mundo en 2035, algo que iremos trabajando a lo largo del próximo año aproximadamente, entonces necesitaremos seguir probando y generando cada vez más instancias en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, entre otros, durante ese período, para entender qué funciona en términos de organización en esta región.

¿Qué desafíos enfrenta World Rugby actualmente?

Hay muchos desafíos. El rugby, como cualquier deporte, compite por la atención de las personas, y eso es cada vez más difícil, especialmente con las audiencias más jóvenes que tienen múltiples opciones sobre cómo invertir su tiempo y su dinero. El rugby compite con otros deportes, con distintas formas de entretenimiento y con todo lo que ofrece el entorno digital. Por eso, necesitamos asegurarnos de contar con un deporte que sea realmente atractivo para que los jóvenes lo practiquen y también para que el público lo consuma, ya sea asistiendo a un estadio, viéndolo por televisión o a través de las redes sociales. Garantizar la calidad del producto es fundamental. Además, debemos asegurar que existan la mayor cantidad de oportunidades para que las personas se involucren en el rugby, tanto si desean jugar como si prefieren seguirlo como espectadores.

¿Eso requiere una mayor inversión?

Claro, en torno a todo eso, necesitamos invertir más. Uno de los grandes desafíos para cualquier deporte, y en particular para uno como el rugby, es seguir impulsando nuestros ingresos, de modo de poder continuar invirtiendo en el desarrollo del juego a nivel global. Hoy contamos con 135 miembros, es decir, 135 países integrados, y todos demandan mayor apoyo, mayor asistencia y más inversión. Y nosotros queremos que el deporte siga creciendo, por lo que debemos continuar trabajando intensamente para sostener e incrementar ese nivel de inversión.