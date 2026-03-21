El rugby de fiesta con el SVNS 2 en el Charrúa: partidos, dónde verlos en vivo y qué importancia tiene para Uruguay

En medio de una gran expectativa e ilusión, Los Teros salen a escena este sábado en un SVNS 2 especial ya que por primera vez Uruguay será sede de una etapa de la Segunda División del Circuito Mundial en un Estadio Charrúa que apronta una gran fiesta de dos jornadas.

Se trata de la segunda etapa del circuito que es clasificatorio para el Mundial que se llevará a cabo en tres jornadas en Hong Kong, Valladolid y Bourdeaux.

Para este torneo, Uruguay tiene las chances intactas y tras la primera etapa en Kenia, la Celeste se ubica en el cuarto lugar de la tabla.

Capitanes y capitanas de los países participantes del SVNS 2 de rugby en Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

“Es un orgullo para la Unión de Rugby del Uruguay y para el país porque organizar este tipo de eventos es algo que se gana con el prestigio que lograron los buenos campeonatos que se organizaron acá anteriormente y realmente hay un equipo de mucha gente trabajando muy duro y muy fuerte para que todo salga bien”, dijo a Ovación Héctor Lorenzo y Losada.

El directivo de la Unión de Rugby del Uruguay que también destacó el apoyo de la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Turismo, el Comité Olímpico Uruguayo y los sponsors. “Realmente hubo una muy buena sinergia con todas esas organizaciones y gracias a eso esperamos tener un muy buen torneo”.

Serán 12 planteles los participantes, seis en la rama masculina y otras seis en la femenina. “Hasta ahora han estado muy bien y están todos muy contentos de estar en Uruguay disfrutando de estos días previos a la competencia, pero son equipos muy profesionales y de un gran nivel deportivo todos”, remarcó Lorenzo y Losada.

La actividad comienza este sábado desde la hora 11:00 con partidos de la rama femenina, pero el estreno de Uruguay será a las 12:09 frente a Bélgica, luego enfrentará a Estados Unidos a las 14:57 y cerrará la jornada contra Alemania 18:31.

Este domingo, Los Teros Seven se medirán ante Canadá a las 15:32 y luego chocarán con Kenia a las 18:48 cerrando el torneo masculino.

Los partidos se pueden ver en vivo a través de Disney+ y las entradas están a la venta a través de TickAntel, pero el torneo presenta un atractivo diferente en este aspecto: quienes ingresen al Estadio Charrúa disfrazados, tendrán libre acceso a las tribunas.

Los capitantes del torneo masculino del SVNS 2 de Montevideo con la presencia de Los Teros. Foto: Estefanía Leal.

El fixture completo del SVNS 2 del Circuito Mundial en Montevideo

El SVNS 2 tendrá la disputa del torneo masculino y también del femenino con 12 equipos —seis en cada rama— peleando por el título en el Estadio Charrúa pero también por puntos importantes para la tabla general que clasifica a los cuatro mejores al Mundial de la disciplina.