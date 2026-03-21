La Unión de Rugby del Uruguay renovó su vínculo con Tienda Inglesa para “mejorar el desarrollo deportivo”

Con el objetivo de seguir creciendo y mejorando, la Unión de Rugby del Uruguay (URU) renovó en la pasada jornada su vínculo con Tienda Inglesa, uno de los sponsors que desde hace varios años viene acompañando a este deporte a nivel mayor, juvenil, femenino y masculino.

En el Palco Oficial del Estadio Charrúa y con presencia de jugadores, jugadoras y autoridades de las dos organizaciones, el evento sirvió para estrechar los lazos de un acuerdo que comenzó hace siete años y que se sigue renovando con la buena voluntad y trabajo en conjunto de las partes.

“Es una oportunidad y un privilegio contar con Tienda Inglesa y ojalá sea un acuerdo que se prolongue en el tiempo”, dijo Fabio Magno, presidente de la URU que destacó la importancia de este sponsor: “Es clave para continuar mejorando el desarrollo deportivo de todos los planteles”.

La Unión de Rugby del Uruguay renovó su vínculo con Tienda Inglesa. Foto: Nahuel Amon.

“Estamos felices porque vemos esto como un camino que lo visualizamos muy a largo plazo”, dijo Juan Manuel Parada, CEO de Tienda Inglesa.

“Todo empieza por compartir valores como los del rugby y tanto Tienda Inglesa como Los Teros se caracterizan por no tener ningún atajo, tratar de ir siempre derecho. Es un trabajo diario. Nuestro compromiso es con la calidad, con el servicio, con poner los mejores productos arriba de la mesa de los uruguayos. Y eso se hace sin atajos. Siempre es un camino largo, siempre es un camino que requiere de mucho sacrificio. No es fácil y es un camino que seguro te lleva al mejor resultado”, añadió.

Fabio Magno, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, y Juan Manuel Parada, CEO de Tienda Inglesa. Foto: Nahuel Amon.

“La continuidad de esta relación que ya comenzó hace mucho tiempo y que ya lleva siete años, es para nosotros una colaboración muy valiosa, porque no solamente contamos con la excelencia y la calidad de lo que es Tienda Inglesa como sponsor sino también con la utilidad y la necesidad de poder contar con sus productos para nuestros jugadores y jugadoras en el día a día. Eso es lo más importante y forma parte del crecimiento y de la cotidianeidad que nosotros necesitamos para nuestros deportistas en el alto rendimiento”, añadió Fabio Magno.

Por otro lado, Parada remarcó que “creo que en estos siete años no hay mejor prueba de lo que ha pasado con Los Teros, y por eso nos vemos muy muy identificados. Clasificaron a cuatro Mundiales, acá se logró hacer una etapa del Circuito Mundial de Seven con un evento de calidad y con mucho profesionalismo como siempre.

Autoridades de la Unión de Rugby del Uruguay y de Tienda Inglesa. Foto: Nahuel Amon.

“Nuestros clientes son muy exigentes con nosotros mismos y nosotros lo apreciamos eso, porque uno va poniendo ese estándar, y para Los Teros pasa un poco lo mismo: van subiendo esa vara, se clasificaron al Mundial de Francia, ya con otra expectativa que no era ganar un partido sino ahí ser protagonistas, ahora una nueva clasificación, empezaron a pasar muchas cosas y nos encontramos con un horizonte hacia Australia 2027 y eso es muy ambicioso. Todo eso se hace con valores y son los valores que nosotros tenemos en Tienda Inglesa, donde se prioriza el trabajo en equipo, el compromiso, el sacrificio y eso, al final del día, es lo que termina dando buenos resultados”, cerró diciendo el CEO de Tienda Inglesa.