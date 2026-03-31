Los Teros cumplieron su primer gran objetivo y se clasificaron al Mundial de Seven: cuándo vuelven a jugar

El rugby de Uruguay sigue dando que hablar. Los Teros volvieron a lograr un hecho histórico y luego de terminar en el cuarto lugar de la tabla general de la División 2, se clasificaron al Mundial de Seven en la que jugarán tres etapas al más alto nivel internacional.

El equipo de Gabriel Puig arrancó la jornada del sábado en la tercera etapa disputada en San Pablo con una muy buena presentación ya que obtuvo una gran victoria frente a Canadá por 24 a 22 más allá del ajustado resultado ya que lo medular para los uruguayos era ganar para seguir sumando unidades en la clasificación general.

El segundo partido de Los Teros Seven fue contra Alemania, que venía siendo una piedra en el zapato para Uruguay. Pero el equipo dio la nota y derrotó a los europeos por 26 a 19 para sumar su segundo triunfo al hilo.

Y si de piedra en el zapato se habla, la de Estados Unidos no pudo quitarse porque los norteamericanos volvieron a ganarle a los celestes, esta vez en cifras de 19 a 14 en lo que fue la última presentación uruguaya en la primera jornada.

El domingo fue el día decisivo para conocer al campeón de San Pablo y además, para definir a los cuatro clasificados al Mundial de Seven.

La jornada para la Celeste comenzaba con un partido clave frente a Bélgica, ya que si Uruguay ganaba, resolvía su pasaje al Championship. Y así lo hizo. El equipo de Gabriel Puig se impuso ante los europeos por 24 a 19 y luego, a pesar de la derrota con Kenia por 26 a 14 en su última presentación, logró el objetivo de quedar entre los cuatro mejores de la División 2.

Estados Unidos fue primero de la División 2 y se consagró campeón con 52 puntos, en el segundo lugar quedó Kenia con 50, tercero fue Alemania con 48 y cuarto Uruguay con 44, superando por dos unidades a Bélgica, que a pesar de lograr el título en San Pablo, no pudo acceder al Mundial y quedó quinto. En el sexto lugar se ubicó Canadá con 34.

Uruguay, que fue cuarto en la primera etapa disputada en Nairobi, Kenia, y repitió esa posición en el torneo que se jugó en el Estadio Charrúa por la segunda etapa, conquistó el tercer puesto en San Pablo y obtuvo el cuarto lugar de la general para avanzar a las etapas de Hong Kong, Valladolid y Bourdeaux.

Guillermo Lijtenstein y un tackle calve frente a Bélgica en el Seven de San Pablo. Foto: @Teros7's.

¿Cuándo juegan Los Teros Seven el World Champsionship?

Luego de disputar las tres fechas de la División 2 del Circuito Mundial de Seven, Los Teros se clasificaron al Championship que constará de tres etapas en países diferentes entre abril y junio.

Los ocho equipos de la División 1 dirán presentes en este certamen al que se sumarán los cuatro clasificados de la División 2, entre ellos Uruguay.

La primera etapa del Mundial de Seven se disputará del 17 al 19 de abril en Hong Kong y la Celeste cayó en el Grupo A. El equipo de Gabriel Puig debutará el viernes 17 de abril a las 00:39 de Uruguay frente a Sudáfrica, luego enfrentará a Los Pumas de Argentina desde las 3:23 de la madrugada y por último se medirá ante España desde las 23:16.

En el Grupo B estarán Fiji, Francia, Gran Bretaña y Alemania, mientras que el Grupo C lo integrarán Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Kenia.

Cabe recordar que el SVNS World Championship Series tendrá tres etapas y luego de la que se disputará en Hong Kong del 17 al 19 de abril, vendrá la de Valladolid del 29 al 31 de mayo, y por último la de Bourdeaux, del 5 al 7 de junio.