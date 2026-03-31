Los Teros cumplieron su primer gran objetivo y se clasificaron al Mundial de Seven: cuándo vuelven a jugar
El equipo de Gabriel Puig fue tercero en la última etapa de la División 2 que se jugó en San Pablo y avanzó al World Championship que tendrá a las 12 mejores selecciones del mundo.
El rugby de Uruguay sigue dando que hablar. Los Teros volvieron a lograr un hecho histórico y luego de terminar en el cuarto lugar de la tabla general de la División 2, se clasificaron al Mundial de Seven en la que jugarán tres etapas al más alto nivel internacional.
El equipo de Gabriel Puig arrancó la jornada del sábado en la tercera etapa disputada en San Pablo con una muy buena presentación ya que obtuvo una gran victoria frente a Canadá por 24 a 22 más allá del ajustado resultado ya que lo medular para los uruguayos era ganar para seguir sumando unidades en la clasificación general.
El segundo partido de Los Teros Seven fue contra Alemania, que venía siendo una piedra en el zapato para Uruguay. Pero el equipo dio la nota y derrotó a los europeos por 26 a 19 para sumar su segundo triunfo al hilo.
Y si de piedra en el zapato se habla, la de Estados Unidos no pudo quitarse porque los norteamericanos volvieron a ganarle a los celestes, esta vez en cifras de 19 a 14 en lo que fue la última presentación uruguaya en la primera jornada.
El domingo fue el día decisivo para conocer al campeón de San Pablo y además, para definir a los cuatro clasificados al Mundial de Seven.
👊🏻 CLASIFICADOS AL SVNS WORLD CHAMPIONSHIP @SVNSSeries @RugbyUruguay pic.twitter.com/zLswbZec1y— Teros 7's (@Teros7s) March 29, 2026
La jornada para la Celeste comenzaba con un partido clave frente a Bélgica, ya que si Uruguay ganaba, resolvía su pasaje al Championship. Y así lo hizo. El equipo de Gabriel Puig se impuso ante los europeos por 24 a 19 y luego, a pesar de la derrota con Kenia por 26 a 14 en su última presentación, logró el objetivo de quedar entre los cuatro mejores de la División 2.
Estados Unidos fue primero de la División 2 y se consagró campeón con 52 puntos, en el segundo lugar quedó Kenia con 50, tercero fue Alemania con 48 y cuarto Uruguay con 44, superando por dos unidades a Bélgica, que a pesar de lograr el título en San Pablo, no pudo acceder al Mundial y quedó quinto. En el sexto lugar se ubicó Canadá con 34.
Uruguay, que fue cuarto en la primera etapa disputada en Nairobi, Kenia, y repitió esa posición en el torneo que se jugó en el Estadio Charrúa por la segunda etapa, conquistó el tercer puesto en San Pablo y obtuvo el cuarto lugar de la general para avanzar a las etapas de Hong Kong, Valladolid y Bourdeaux.
¿Cuándo juegan Los Teros Seven el World Champsionship?
Luego de disputar las tres fechas de la División 2 del Circuito Mundial de Seven, Los Teros se clasificaron al Championship que constará de tres etapas en países diferentes entre abril y junio.
Los ocho equipos de la División 1 dirán presentes en este certamen al que se sumarán los cuatro clasificados de la División 2, entre ellos Uruguay.
La primera etapa del Mundial de Seven se disputará del 17 al 19 de abril en Hong Kong y la Celeste cayó en el Grupo A. El equipo de Gabriel Puig debutará el viernes 17 de abril a las 00:39 de Uruguay frente a Sudáfrica, luego enfrentará a Los Pumas de Argentina desde las 3:23 de la madrugada y por último se medirá ante España desde las 23:16.
Who's ready for Hong Kong? 🔥#HSBCSVNS | #HSBCSVNSHKG pic.twitter.com/AizHcoYh8r— HSBC SVNS (@SVNSSeries) March 31, 2026
En el Grupo B estarán Fiji, Francia, Gran Bretaña y Alemania, mientras que el Grupo C lo integrarán Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Kenia.
Cabe recordar que el SVNS World Championship Series tendrá tres etapas y luego de la que se disputará en Hong Kong del 17 al 19 de abril, vendrá la de Valladolid del 29 al 31 de mayo, y por último la de Bourdeaux, del 5 al 7 de junio.
-
Fiesta del rugby en la nieve: Uruguay dirá presente en el RugbyXtreme en los Pirineos de Francia
Con más de 3.000 personas se cerró el Seven en el Estadio Charrúa: Los Teros con un pie en el Mundial
Alan Gilpin, CEO de World Rugby, con Ovación y la chance del Mundial en Sudamérica: “Uruguay tendrá un papel relevante"
La Unión de Rugby del Uruguay renovó su vínculo con Tienda Inglesa para “mejorar el desarrollo deportivo”
Argentina y el gran sueño del Mundial de rugby en Sudamérica que también incluye a Uruguay: los detalles
¿Encontraste un error?